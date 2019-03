Parlamento Ue chiede libere elezioni presidenziali fine repressione

Sì del Parlamento di Londra a chiedere il rinvio della Brexit : Perché l'ipotesi di estensione annuale della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c'è il No Deal, cioè l'uscita senza accordo di Londra dall'Ue, pericolosissima per l'economia,, spaventa moltissimo ...

Sì del Parlamento europeo a chiedere il rinvio della Brexit : Perché l'ipotesi di estensione annuale della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c'è il No Deal, cioè l'uscita senza accordo di Londra dall'Ue, pericolosissima per l'economia,, spaventa moltissimo ...

Passa l'emendamento della Lega a Strasburgo : il Parlamento Ue chiede al Nicaragua l'estradizione di Casimirri : Il Parlamento Europeo "chiede l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, che oggi vive a Managua protetto dal governo nicaraguense, condannato in Italia in via definitiva a sei ergastoli per il sequestro di Aldo Moro, ex presidente della Dc nonché presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio Europeo, e per l'assassinio degli agenti della scorta, fatto accaduto il 16 marzo 1978 a Roma". E' l'emendamento ad una ...

Bruxelles “chiude” le porte a Erdogan. L’EuroParlamento chiede di sospendere i negoziati per adesione Turchia : Con una risoluzione adottata oggi a Strasburgo dalla plenaria con 370 voti favorevoli, 109 contrari e 143 astensioni, il Parlamento europeo ha raccomandato al Consiglio Ue e alla Commissione di sospendere formalmente i colloqui di adesione della Turchia all'Unione, e considerata la situazione dei diritti umani e la nuova costituzione, dopo anni di grave arretramento politico e democratico del Paese. Il Parlamento rimane seriamente preoccupato ...

Ue - Parlamento chiede di sospendere i negoziati di adesione della Turchia : “Scarsi risultati su diritti umani” : La Plenaria del Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione europea di sospendere i negoziati di adesione della Turchia. In una risoluzione approvata con 370 sì, 109 contrari e 143 astenuti, l’Eurocamera ha espresso “seria preoccupazione per gli scarsi risultati di Ankara nella difesa dei diritti umani, lo stato di diritto, la libertà dei media e la lotta alla corruzione, ma anche per il concentramento di poteri ...

Un gruppo chiede al Parlamento di fermare il 5G perché è rischioso per la salute : Si tratta a questo punto solo di volontà politica, agire per garantire la salute pubblica sarebbe solo un fatto di democrazia'. Gli studi sul 2G e 3G Nel 2018, ha ricordato Belpoggi, sono stati ...

La May continua a chiedere tempo al Parlamento britannico. Per Corbyn è solo tattica : Possibilità che la May cerca di evitare e che le opposizioni, laburisti in testa, indicano come disastrosa, con conseguenze devastanti per l'economia ed il benessere dell'isola. La May, pur ribadendo ...

Brexit - May chiede tempo al Parlamento. Corbyn : "È un ricatto" - : La premier britannica ha chiesto alla Camera dei Comuni altri giorni per arrivare ad un nuovo accordo con Bruxelles. Il leader laburista la accusa di rimandare il dibattito per costringere i ...