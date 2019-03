L' esplosione del vulcano Popocatepetl in Messico

Porno - esplosione delle camgirl : studentesse universitarie con la webcam guadagnano 2 mila euro al mese : L?industria del Porno vale 150 miliardi di dollari l?anno. L?85% dei contenuti sono prodotti negli Stati Uniti, dove la Pornografia online frutta 3 miliardi di dollari (5 miliardi...

esplosione in impianto chimico in Cina : il bilancio delle vittime sale a 78 : Il bilancio delle vittime dell’Esplosione avvenuta giovedì 21 marzo in Cina, in un impianto che produce fertilizzanti chimici di proprietà della Tianjiayi Chemical a Yancheng, è salito a 78: le autorità della provincia di Jiangsu hanno reso noto che finora 56 corpi sono stati identificati. Nell’Esplosione (la cui potenza è stata tale da provocare anche un terremoto di lieve entità) sono rimaste ferite anche 640 persone: la ...

Enorme esplosione di un asteroide nell’atmosfera terrestre - ha rilasciato 10 volte l’energia della bomba atomica di Hiroshima : 2-3 eventi simili ogni 100 anni : Un grande asteroide è esploso nell’atmosfera terrestre, rilasciando 10 volte l’energia della bomba atomica di Hiroshima. L’esplosione si è verificata nel mese di dicembre del 2018, ma è passata ampiamente inosservata poiché è avvenuta sul Mare di Bering, parte dell’Oceano Pacifico tra Russia e Alaska. Secondo la NASA, l’esplosione, verificatasi il 18 dicembre scorso, è stata la seconda più grande di questo tipo degli ultimi 30 anni e la più ...

esplosione a Gesualdo : le immagini dal luogo della tragedia : Attendere un istante: stiamo caricando il video... tragedia a Gesualdo dove l'Esplosione, per cause ancora da accertare, di un deposito di fuochi d'artificio, ha portato alla morte di Michele D'...

Tre persone sono state ferite da un’esplosione in un condominio a Cervignano del Friuli : Tre persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta in una palazzina a Cervignano del Friuli (Udine): si tratta di un bambino di sei anni e dei suoi genitori, che vivono in un appartamento al terzo piano, e che sono stati ricoverati

Udine - esplosione in casa a Cervignano del Friuli : padre - madre e figlio di 6 anni feriti gravemente : Tre persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un’esplosione verificatasi intorno alle 7 di lunedì mattina in un appartamento di quattro piani a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Si tratta di tre componenti di una famiglia: padre, madre e figlio di 6 anni, come riportano i quotidiani locali. Ancora non si conosce l’origine dell’esplosione: l’ipotesi più probabile è che si sia verificata una fuga di gas, ...

Gli effetti dell’esplosione una bomba nucleare? Ecco la sua forza distruttrice nel video restaurato degli anni ’50 : Ci troviamo nel deserto del Nevada, anno 1953. I test sono quelli dell’operazione Upshot–Knothole, in cui vennero impiegati circa 21mila militari e, soprattutto, il proiettile atomico Grable, che veniva sparato da un apposito cannone. Nel video, diffuso dal canale Youtube AtomCentral, si vede come la vernice delle auto venga spazzata via dalla potenza della bomba insieme, qualche secondo dopo, ai veicoli. L'articolo Gli effetti ...

Almeno 18 persone sono state ferite in un’esplosione a Jammu - nella parte indiana del Kashmir : Almeno 18 persone sono state ferite nell’esplosione di una granata a una fermata degli autobus a Jammu, nella parte indiana del Kashmir. L’attacco arriva dopo alcune settimane di tensione tra India e Pakistan, iniziate dopo che il 14 febbraio 46