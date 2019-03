Eternity The Last Unicorn | Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

(Di giovedì 28 marzo 2019) Quest’oggi vi porteremo nel mondo fantasy di: Thecon la nostra, dopo aver messo le mani sull’edizione PS4 del titolo su gentile concessione di Void Studios e 1C Entertainment.Theè un RPG sviluppato in Unreal Engine 4, potente motore grafico che purtroppo in questo caso non riesce ad esprimere il suo vero potenziale, a causa di una pessima gestione da parte del team di sviluppo, ponendoci di fronte modelli e ambientazioni tutt’altro che brillanti, ma dopotutto si sa che non è la grafica a fare un gioco…. giusto?Ci troviamo di fronte un discutibile tentativo di rendere l’RPG un souls-like, proponendo un sistema di combattimento ostico e non per la difficoltà dei capolavori From Software ma per la legnosità dei movimenti, senza contare la ...

