Brunei | omosessuali e adulteri ora rischiano la lapidazione

In Brunei verrà introdotta da aprile la lapidazione per omosessuali e adulteri : La notizia è di poche ore fa. Nel piccolo regno del Brunei entrerà in vigore, a partire dal prossimo 3 aprile, la legislazione dell'islam radicale, che prevede la lapidazione per gli adulteri e gli omosessuali. Lo Stato ha infatti adottato la pena coranica al termine di un processo, iniziato nel 2014, che aveva visto una crescente radicalizzazione del sistema. Dal 3 aprile, dunque, i sudditi del Brunei rischieranno anche l'amputazione di un ...