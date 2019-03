A Borghi il David per l' interpretazione in ' Sulla mia pelle' e lo dedica a Cucchi

David di Donatello 2019 - trionfa Dogman. Premio a Borghi : «È per Cucchi» : Dogman trionfa nella notte dei David di Donatello, conquistando 9 statuette. Il film diretto da Matteo Garrone, ed ispirato al terribile delitto del Canaro della Magliana, conquista i voti...

Alessandro Borghi vince il David di Donatello per il suo Stefano Cucchi : Alessandro Borghi ha vinto il David di Donatello come Miglior attore, grazie al suo ruolo da protagonista nel film "Sulla mia pelle". La pellicola racconta la tragica vicenda di Stefano Cucchi e i misteri relativi alla sua morte. Borghi ha voluto ringraziare proprio Stefano, affermando come il premio sia soprattutto suo. Lacrime e tante emozioni per il giovane attore che si avvia sempre di più a una brillante carriera nel cinema italiano e non ...

David di Donatello 2019 - Borghi migliore attore : "Questo premio va a Stefano Cucchi e all'importanza di restare umani" : "Questo premio è di Stefano Cucchi", queste le parole pronunciate sul palco dei David di Donatello 2019 da Alessandro Borghi dopo aver conquistato il premio come miglior attore protagonista. L'interprete ha aggiunto: "Grazie a Cremonini per la tua amicizia, a Jasmine (Trinca, che ha interpretato il ruolo di Ilaria Cucchi, ndr) per quanto sei meravigliosa, la famiglia Cucchi per esservi fidati di me. Grazie davvero alle persone che mi ...

Alessandro Borghi dedica il David di Donatello 2019 a Stefano Cucchi : “Questo premio è suo” : ‘Dogman’ di Matteo Garrone ha vinto il David di Donatello 2019 per il miglior film. Miglior attore protagonista Alessandro Borghi per il film “Sulla mia pelle”. Consegnato da Uma Thurman, Alessandro Borghi ritira il premio e ringrazia la sua collega Jasmine Trinca, il regista Alessio Cremonini e poi la famiglia Cucchi e lo stesso Stefano, a cui dedica idealmente il premio. “Grazie alla famiglia Cucchi, per essersi fidati ...

David di Donatello 2019 - trionfa “Dogman” con 9 premi. Alessandro Borghi miglior attore con “Sulla mia pelle” - storia di Stefano Cucchi : Dogman trionfa, Paolo Sorrentino e Luca Guadagnino a bocca praticamente asciutta. I David di Donatello 2019 versione “rinnovata”, con Piera Detassis a presiedere e la giuria ringiovanita, sforna un palmares monolitico che nemmeno all’epoca di Gianluigi Rondi. Il film di Matteo Garrone vince nove David su quindici candidature, tra cui miglior film, regia, attore non protagonista (Edoardo Pesce), lasciando ai rivali, tra l’altro ben assortiti e ...

Alessandro Borghi da Suburra al premio di miglior attore ai David 2019 con Sulla mia Pelle : Uma Thurman e lacrime sul palco (video) : In molti avevano pensato che quella di ieri sarebbe stata la sua serata, e così è stato. Alessandro Borghi lascia il ghetto e la guerra di Suburra e si presenta sul palco dei David 2019 elegantissimo ed emozionato ma senza dimenticare le sue origini e la motivazione che lo ha portato fino alla statuetta di migliore attore protagonista. Alessandro Borghi ha battuto colleghi illustri e papabili vincitori come Marcello Fonte (presente per ...

David di Donatello 2019 - trionfa “Dogman” di Garrone. Borghi migliore attore - dedica il premio a Cucchi : Ai David di Donatello 2019 è stato netto il trionfo di Matteo Garrone con Dogman, che ha ottenuto 9 statuette su 16 candidature, mentre l'annunciato avversario della vigilia, il Luca Guadagnino di Chiamami col tuo nome, si è dovuto accontentare di sole due statuette su 13 nomination. Ed è un responso giusto, che premia un film ostico, a conferma dell'eccezionale talento visivo di Garrone e della sua capacità di reinventare e rimettere in ...

David di Donatello 2019 - il trionfo di «Dogman» e di Alessandro Borghi : Tutto è andato come doveva andare, nell2019;assegnazione dei David di Donatello 2019. Come da pronostici, a sbancare nei premi del cinema italiano, è stato Dogman di Matteo Garrone, che ha conquistato praticamente tutte le statuette per le quali era in lizza (15), a partire da quelle nella categoria Miglior Film e Miglior Regia, Miglior Attore non protagonista (Edoardo Pesce), sceneggiatura originale e altri premi tecnici, dalla ...