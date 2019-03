USA | in aumento il deficit delle partite correnti americano nel 4° trimestre

USA - richieste sussidi disoccupazione in aumento di 6 mila unità : In aumento le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 9 marzo 2019. I "claims" sono saliti di 6.000 unità a 229.000 dalle 223.000 unità della settimana precedente. Il ...

USA - prezzi export- import in aumento a febbraio : Riprendono quota i prezzi import -export attestandosi oltre le ipotesi previste dal consensus . Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno registrato una ...

USA - scorte in aumento e vendite industria calano a dicembre : In aumento le scorte di magazzino delle imprese statunitensi nel mese di dicembre . Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti dello 0,6% a 1.994,5 miliardi di ...

USA - vendite di case in corso a gennaio in aumento : In forte aumento le compravendite di abitazioni per le quali è stato già siglato il compromesso. Nel mese di gennaio, negli USA l 'indice pending home sales , vendite case in corso, pubblicato dall'...