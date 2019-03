UC Browser per Android e desktop espone oltre 500 milioni di utenti a potenziali attacchi

Google ora si affida ai Browser per guidare gli utenti con le chiavi di sicurezza nell’autenticazione a due passaggi : L'autenticazione a due fattori è sempre più raccomandata per difendere gli account dagli attacchi di phishing. In quest'ottica Google sta aggiornando la verifica in due passaggi in modo che i browser possano guidare gli utenti che fanno uso di chiavi di sicurezza USB e Bluetooth. L'articolo Google ora si affida ai browser per guidare gli utenti con le chiavi di sicurezza nell’autenticazione a due passaggi proviene da TuttoAndroid.

I Migliori Browser leggeri e veloci per PC Windows : I browser sono programmi fondamentali sui PC moderni, in quanto ci permettono di navigare efficacemente e in sicurezza sui siti web e su Internet. Per ragioni di sicurezza e per garantire le Migliori performance, i browser più diffusi (su tutti Google Chrome e Mozilla Firefox) sono divenuti negli anni sempre più avidi di risorse (in […] I Migliori browser leggeri e veloci per PC Windows

I Migliori Browser leggeri e veloci per PC Windows : I browser sono programmi fondamentali sui PC moderni, in quanto ci permettono di navigare efficacemente e in sicurezza sui siti web e su Internet. Per ragioni di sicurezza e per garantire le Migliori performance, i browser più diffusi (su tutti Google Chrome e Mozilla Firefox) sono divenuti negli anni sempre più avidi di risorse (in […] I Migliori browser leggeri e veloci per PC Windows

Opera aggiunge un servizio VPN illimitato gratuito al suo Browser Android : Opera sta integrando il servizio VPN nel suo browser Android che consente agli utenti di stabilire una connessione privata tra il proprio dispositivo mobile e un server VPN remoto utilizzando la crittografia a 256 bit, con la possibilità di scegliere un server di loro scelta da una gamma di posizioni senza la necessità di aprire un account per utilizzare il servizio. L'articolo Opera aggiunge un servizio VPN illimitato gratuito al suo browser ...

UE multa Google per 1 - 5 miliardi : libera scelta per Browser e motore di ricerca su Android : Google ha bloccato per dieci anni i siti web dall’utilizzo dei servizi pubblicitari dei suoi rivali, per questo l’UE ha multato la società controllata da Alphabet per 1,49 miliardi di euro. Ora il gigante della pubblicità consentirà ai propri clienti di decidere quale browser e motore di ricerca utilizzare sui (Continua a leggere)L'articolo UE multa Google per 1,5 miliardi: libera scelta per browser e motore di ricerca su Android è ...

Opera Browser : VPN e sicurezza Mobile : La nuova versione del Browser Opera, strutturata per il settore Mobile, migliora la sicurezza dei propri utenti e introduce le funzioni VPN. Privacy Con l’aggiunta del supporto VPN (Virtual Private Network) integrato in Opera migliora la privacy degli utenti, impedendo di rintracciarne la posizione. Oltre al classico utilizzo per la propria sicurezza Online, questa funzione garantisce di sfuggire alle recenti censure del Web che si stanno via ...

WhatsApp beta 2.19.74 per Android prepara il Browser in-app : WhatsApp ha recentemente presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma beta, portando il numero di versione a 2.19.74. che introduce il browser integrato. La funzione browser in-app non è ancora disponibile, ma WhatsApp sta testando la funzionalità in questo aggiornamento per garantire la migliore esperienza possibile prima di renderla disponibile per tutti gli utenti. L'articolo WhatsApp beta 2.19.74 per Android prepara il browser ...

Browser per Mac : quale usare : In questo momento è possibile trovare sul mercato davvero tantissimi Browser che permettono di navigare su Internet dal dispositivo preferito. In questo articolo abbiamo deciso di raggruppare alcune soluzioni per aiutarvi a capire quale Browser leggi di più...

Il Browser di Samsung supera quota un miliardo di download : Gli anni degli scontri per il titolo di browser più utilizzato al mondo sono passati da tempo: Google Chrome gode di percentuali schiaccianti sia sui computer che su smartphone, grazie alla sua presenza su Android. Proprio sui dispositivi mobili però si sta facendo strada un’alternativa inaspettata: si tratta di Samsung Internet browser, l’app progettata dalla casa coreana che in questi giorni ha superato il miliardo di download ...

Browser Samsung : 20 trucchi per utilizzarlo al meglio su Android : Sugli smartphone e tablet Android sono presenti diverse app di Google, le cosiddette GApps, tra le quali troviamo anche il più noto dei Browser Web, Chrome. Ma i produttori possono anche fornire i propri device [Continua a leggere]L'articolo Browser Samsung: 20 trucchi per utilizzarlo al meglio su Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore