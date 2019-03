Secondo un rumor il remake di Resident Evil 3 sarà disponibile nel 2020 ma non sarà

Secondo alcuni rumor - il SoC HiSilicon Kirin 985 di Huawei arriverà nella seconda metà dell’anno : Il Kirin 985 si vedrà nella seconda parte dell'anno dal momento che Huawei ha intenzione di ridurre la dipendenza dai chipset concorrenti L'articolo Secondo alcuni rumor, il SoC HiSilicon Kirin 985 di Huawei arriverà nella seconda metà dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Secondo un rumor EA Access sarebbe pronto ad arrivare su PS4 : Come riportato da MP1st, sembra proprio che EA Access sia pronto ad arrivare anche su PlayStation 4. I servizi in abbonamento sono, senza ombra di dubbio, davvero molto redditizi, oltre che apprezzati dai fan. Dell'arrivo di EA Access sulla console di casa Sony se ne parla già da qualche mese, ma la foto emersa durante le scorse ore non lascia spazio ad analisi. Infatti, come potete vedere voi stessi dall'immagine qui in basso, il servizio in ...

Alessandro Casillo fuori dal serale di Amici : Secondo l'amico si è ritirato (RUMORS) : I fan di Alessandro Casillo si chiedono che fine abbia fatto il concorrente dalla scuola di Amici 18. Ieri pomeriggio, infatti, il cantante lanciato dal baby talent 'Io Canto' non era presente in studio e il suo nome non è stato mai fatto né dalla conduttrice Maria De Filippi né dagli altri professori della scuola, che in queste settimane stanno portando avanti gli esami che serviranno a decretare i nomi degli allievi che accederanno al serale ...

L’OLED di Huawei P30 Pro arriva da Samsung - Secondo i rumor : per la corsa verso la gloria serve il miglior cavallo : Probabilmente non è andata giù neppure a Huawei la storia dei display tendenti al verde che ha riguardato alcune unità di Mate 20 Pro L'articolo L’OLED di Huawei P30 Pro arriva da Samsung, secondo i rumor: per la corsa verso la gloria serve il miglior cavallo proviene da TuttoAndroid.

Secondo un rumor Google starebbe collaborando con SEGA nello sviluppo di titoli per la sua nuova console : Il binomio rumor + Google è andato molto di moda in quest'ultimo periodo, infatti di recente si parlava di una possibile entrata nel mercato console della compagnia, con la presentazione della sua piattaforma proprietaria. Altre voci più recenti hanno inoltre aggiunto carne sul fuoco, affermando che il colosso informatico starebbe collaborando con SEGA, al fine di sviluppare titoli per la sua nuova console.Come riporta Gamerant, è stato Jonathan ...

Secondo alcuni rumor sarebbe in arrivo su Switch un nuovo capitolo 2D di The Legend of Zelda : Durante il suo ultimo Direct, Nintendo ha presentato il remake del classico The Legend of Zelda: Link's Awakening per Nintendo Switch, lasciando i fan senza parole. Ma questo potrebbe non essere il solo episodio della saga in arrivo sulla console ibrida Nintendo.Come riporta Nintendo Insider, Secondo un rumor diffuso dal leaker Vergeben su GameFAQs, Nintendo starebbe sviluppando un Secondo episodio in 2D di The Legend of Zelda. Il titolo sarà ...

Juventus - Allegri : Secondo Libero è possibile l'esonero prima dell'Atletico (Rumors) : Gli eventi si stanno susseguendo in maniera vorticosa. Dopo la clamorosa sconfitta del 20 febbraio scorso al Wanda Metropolitano di Madrid, il clima alla Continassa si è fatto sempre più rovente e l'aria per Massimiliano Allegri sempre più irrespirabile. A confermarlo sarebbero anche diverse fonti giornalistiche, anche nazionali che citano tutte Libero, in base alle quali la frattura tra il tecnico livornese e la società bianconera sarebbe ormai ...

Travis Scott nega i rumors Secondo cui avrebbe tradito Kylie Jenner : I sospetti sono partiti dopo che il rapper ha cancellato un concerto The post Travis Scott nega i rumors secondo cui avrebbe tradito Kylie Jenner appeared first on News Mtv Italia.