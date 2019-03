Morto Michel Bacos | comandante dell' aereo francese dirottato a Entebbe

Michele non ce l’ha fatta - il 18enne vittima dello schianto in cui è Morto anche l’amico Tommy : Michele Zanette è la seconda vittima di quel terribile schianto di giovedì notte a Godega, nel Trevigiano. La famiglia del giovane ha acconsentito all'espianto dei suoi organi. A seguito dell'incidente stradale, era morto sul colpo anche il 19enne Tommy Saccon, ferito invece un altro 18enne loro amico.Continua a leggere

Vercelli : Morto Michele La Rocca : Michele La Rocca È morto Michele La Rocca. È stato condirettore dell'Unione industriale di Vercelli-Valsesia, segretario di Federmanager e del Rotary Sant'Andrea. Appassionato di montagna aveva una ...

Terrorismo - è Morto Michele Galati : fu uno dei primi pentiti delle Brigate rosse. Fece trovare la prigione di Dozier : Senza la sua collaborazione probabilmente non sarebbe stata scoperta la prigione del generale americano James Lee Dozier, rapito dalle Brigate Rosse a Verona nel dicembre 1981 e liberato dopo circa un mese a Padova. Michele Galati, uno dei primi pentiti del Terrorismo rosso, è morto dopo una malattia nella città scaligera, dove era nato. Quasi quarant’anni fa fu uno degli esponenti di spicco della colonna veneta “Cecilia Ludmann” e venne ...

Morto Jean-Michel Vincent - star di 'Un mercoledì da leoni' : Se ne va l'attore-icona di un film cult. L'attore statunitense Jan-Michael Vincent, l'indimenticabile, inquieto surfista Matt Johnson del film cult 'Un mercoledì da leoni', 1978, di John Milius e ...

Brigate rosse - Morto Michele Galati : Veronese, esponente di spicco della colonna 'Ludmann', fu tra i primi a parlare della scuola Hyperion di Parigi come centrale terrosistica. Condannato per due omicidi, uscì dal carcere coi benefici della legge sui pentiti

Gabriele La Porta Morto - la moglie : “Il figlio Michele lo voleva interdire - sono stupita che ora lo elogi” : Altro che “maestro” o “eroe”. All’indomani della morte di Gabriele La Porta, colonna storica delle reti Rai, interviene sua moglie Donatella Scatena, ricostruendo uno scenario un po’ diverso rispetto a quello emerso dalle dichiarazioni scritte sul suo profilo Facebook dal figlio Gabriele. “Sei stato il mio maestro. Il mio eroe. Il mio Re – aveva dichiarato Michele dopo la morte del padre – sono onorato d’esser stato tuo figlio. Sangue del ...

Michele - Morto a 8 anni strangolato nel garage di casa : lutto cittadino a Orsara di Puglia : A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, sarà proclamato il lutto cittadino nella giornata dei funerali del piccolo di Michele, il bimbo di 8 anni morto strangolato dai lacci di alcuni sacchi mentre giocava nel garage di famiglia. A scoprire il corpo senza vita il fratello di 14 anni. "In una piccola comunità come la nostra, dove i legami sono più stretti e prossimi, una perdita così tragica non può che toccare tutti".Continua a leggere

Orsara di Puglia. Michele Morto a 9 anni strangolato da una corda : Choc a ad Orsara di Puglia (Foggia) dove un bambino di nove anni è morto in un terribile incidente domestico.

Ragusa - l’auto si spezza in due dopo l’incidente contro il tir : Morto Michele Colombo : Incidente mortale sulla Strada provinciale Comiso-Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Il giovane ha tentato un sorpasso ma la sua auto si è scontrata frontalmente con un tir. L'impatto è stato violentissimo: inutile ogni tentativo di rianimare il giovane. Ferita anche una donna che si trovava a bordo di un altro veicolo. L'esatta dinamica sarà ricostruita nelle prossime ore.Continua a leggere

Michele Colombo - il 20enne di Comiso Morto ieri sera in un incidente : E' Michele Colombo il giovane di Comiso morto ieri sera nell'incidente stradale sulla Comiso Chiaramonte. Aveva 20 anni e lavorava come meccanico

Isola Liri. Michele Romano trovato Morto all’aeroporto di Barcellona : Giallo internazionale. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri (Frosinone), è stato trovato morto mercoledì all’aeroporto di Barcellona. Secondo le

Michel Legrand - è Morto a a 86 anni il compositore vincitore di tre premi Oscar : E' morto a Parigi all'età di 86 anni il compositore, pianista e direttore d'orchestra francese Michel Legrand, vincitore di tre premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore delle musiche per ...

