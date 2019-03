Fatturazione elettronica pa | gli aspetti più importanti da conoscere

Fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati , mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019 , ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

La Fatturazione elettronica : cos’è e come si emette : Nonostante ci siano state non poche discussioni al momento dell’introduzione della fatturazione elettronica , adesso si inizia a comprendere i primi

