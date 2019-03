Facebook mette al bando i suprematisti bianchi : Facebook ha deciso di mettere al bando tutti i contenuti che fanno riferimento al nazionalismo bianco e ai gruppi di suprematisti bianchi. Saranno cancellati da tutte le sue piattaforme, compresa Instagram. Lo riportano alcuni media americani. La svolta dopo la strage nelle moschee in Nuova Zelanda, il cui autore, Brenton Tarrant, aveva postato su Twitter ed altri social media un manifesto suprematista, filmando live il massacro su Facebook.In ...

Egitto - il marito non mette 'like' alle foto di Facebook : lei chiede il divorzio : Una storia che ha davvero dell'assurdo ma, purtroppo, nell'era moderna dominata dai social network, dalla tecnologia e dalla costante e continua connettività con tutto e con tutti, accade anche questo. La bizzarra vicenda arriva dalla città di Alessandria d'Egitto, dove una giovane moglie ha deciso di chiedere la separazione dal proprio coniuge per un motivo a dir poco discutibile: l'uomo, secondo quanto sostenuto dalla donna, sarebbe "reo" di ...

Mette le foto dei figli su Facebook - la madre la denuncia : condannata la nuova compagna del papà : Una donna ha denunciato la nuova fidanzata di suo marito perché pubblicava ripetutamente foto dei figli minori sui social network senza il suo permesso.Continua a leggere

Facebook Messenger permette - finalmente - di citare i messaggi nelle chat : Facebook dà il via oggi al roll out di un nuovo aggiornamento per Facebook Messenger il cui unico scopo è aggiungere una funzionalità tanto attesa quanto scontata per un'applicazione di messaggistica. L'articolo Facebook Messenger permette, finalmente, di citare i messaggi nelle chat proviene da TuttoAndroid.

Con chi parli su Facebook Messenger : una falla lo metteva in piazza : Per molti Facebook Messenger non è un luogo di interscambio sicuro: in realtà per un po' di tempo non lo è stato agli atti, visto quando scoperto dalla società Imperva. I ricercatori, all'incirca un anno fa, hanno evidenziato come un hacker con una certa esperienza potesse sfruttare un determinato sito web per venire a conoscenza dei contatti con cui la vittima si è scritto. L'incongruenza è stata posta all'attenzione della compagnia lo scorso ...

Facebook mette al bando i post no-vax : (Foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images) Facebook metterà al bando post e contenuti no-vax. Lo ha annunciato Monika Bickert, vice presidente responsabile delle politiche globali, , illustrando i passaggi della “strategia d’attacco” sulla newsroom del social network. Facebook si prefissa di ridurre “il ranking dei gruppi e delle pagine che diffondono informazioni errate sulle vaccinazioni in News Feed e Search. Questi gruppi e pagine non ...

Facebook introdurrà una funzione che permette di cancella tutta la cronologia dai database del social network : Facebook si prepara ad introdurre un nuovo strumento che permetterà agli utenti di cancellare completamente la propria cronologia web presente nei database del social network. La notizia è stata annunciata da David Wehner, CFO del colosso di Menlo Park, e riportata dal sito Cnbc. Il nuovo strumento, 'Clear History', dovrebbe arrivare entro l'anno.Annunciata dalla piattaforma ad inizio del 2018, in piena bufera Cambrisge Analytica, ...

Facebook testa una nuova interfaccia in Material Theme e permette di condividere un evento attraverso le Storie : Facebook sta testando una nuova interfaccia chiara ispirata al Material Design e permette di condividere gli eventi attraverso le Storie. L'articolo Facebook testa una nuova interfaccia in Material Theme e permette di condividere un evento attraverso le Storie proviene da TuttoAndroid.

Facebook scommette sulla pubblicità video che 'imita' la tv - : ... simile al modo in cui le reti TV acquisiscono a pagamento anticipato lo spot per nuovi spettacoli e consentendo così agli operatori di marketing di acquistare pubblicità in anticipo. Questa nuova ...

Facebook - perché la causa persa contro Mediaset mette in pericolo la libertà di parola : È il febbraio del 2010, Reti televisive italiane (Rti) e Valentina Ponzone – interprete della sigla di Kilari, un cartone animato – scoprono che su Facebook è stata aperta una pagina dal titolo “Valentina Ponzone nei panni di Kilari è assolutamente ridicola” e che la pagina ci ha messo poco a divenire, tra l’altro, ricettacolo di un certo numero di insulti indiscutibilmente volgari e offensivi nei confronti della Ponzone, di critiche ...

Facebook Messenger permette finalmente di cancellare i messaggi inviati : finalmente anche Facebook Messenger permette di cancellare i messaggi inviati, a patto di farlo entro un breve limite temporale. L'articolo Facebook Messenger permette finalmente di cancellare i messaggi inviati proviene da TuttoAndroid.