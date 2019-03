«Con il mio pianoforte accompagno il mondo in un tempo magico»

Simone Cristicchi Conquista il premio “Anna Magnani” nume tutelare di un’Arte pura e immortale : Il cantautore Simone Cristicchi ha vinto il premio per la musica “Anna Magnani” nel corso della sesta edizione della manifestazione dedicata alla grande attrice vincitrice dell’Oscar per il film “La rosa tatuata” di Daniel Mann. La premiazione si è svolta ieri durante la serata tenutasi presso la Sala Fellini degli Studi di Cinecittà, ideata da Matteo Persica (autore del libro “Anna Magnani. Biografia di una donna“) e organizzata e ...

Sold out per la terza giornata del VI TUC e il primo premio Consegnato : Si è appena conclusa la terza giornata della sesta edizione del Torino Underground Cinefest. Un successo di pubblico crescente con Sold out dalle 18.30. Buona la presenza di pubblico per il primo approfondimento al Blah Blah focalizzato sulla relazione tra cinema e videogames e sulle attività della Scuola di Arti Digitali e Interattive “Event Horizon”. Al Classico, invece, è proseguita la programmazione con undici cortometraggi e due ...

Cittadinanza a Ramy - sì di Salvini : «Come mio figlio». Di Maio : «L’ho Convinto io» : Il ministro dell'Interno dice sì alla Cittadinanza italiana al bimbo eroe: «Per atti di bravura e coraggio le leggi si possono superare»

Papà Rami : mio figlio felicissimo - domani andiamo a Roma per inContro Salvini : Roma – “Salvini ha appena detto si’ alla cittadinanza per mio figlio Rami? Io non ne so ancora niente, se fosse cosi’ sarei contentissimo, e sara’ contento anche mio figlio Rami, che e’ qui con me, ha una faccia felice ed e’ contentissimo”. Il padre di Rami, Kaled Shehata, ha appreso in diretta dalla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’ la notizia della cittadinanza concessa ...

La lettera inedita che Frizzi scrisse a Mirigliani : "Enzo - senza di te non avrei Conosciuto il mio amore" : È trascorso un anno dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi e, in occasione del primo triste anniversario, Il Messaggero pubblica una lettera inedita che il conduttore scrisse ad Enzo Mirigliani, patron del concorso di bellezza Miss Italia. La kermesse fu condotta da Frizzi dal 1988 al 2002 e poi nel 2011 e 2012. "Uno di famiglia", lo ha definito Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo che ha reso pubblica la missiva affidandola alle pagine del ...

Colpita da ictus mentre fa yoga - una posizione estrema le ha strappato la carotide destra : “Il mio braccio è caduto senza che potessi Controllarlo” : Rebecca Leigh, quarantenne del Maryland, ha avuto un ictus mentre faceva yoga. Una pratica che solitamente rientra tra i metodi di riabilitazione per chi ha avuto problemi simili, la donna invece ha dovuto fare i conti con il problema opposto. L’episodio risale a ottobre 2017 ma la storia, come scrive la stessa blogger sul suo profilo Instagram, è stata resa nota solo oggi. Colpa di una posizione estrema che le ha stappato la carotide ...

La mamma di Paolo Brosio : “Mio figlio ha un flirt Con Sarah Altobello? Ha un bel sedere. Ma lui ha un amore potente - la Madonna” : Cosa pensa la mamma di Paolo Brosio del presunto flirt con Sarah Altobello a L’Isola dei Famosi? Tra i due concorrenti ci sarebbe stato un bacio in Hondurars e la ragazza avrebbe un fidanzato segreto: “Io rimango sull’ipotesi. Non mi sono occupata delle cose quando dovevano essere prese in considerazione anche dalla mamma, non me ne occupo neanche ora”, dice la mamma del giornalista che poi si sofferma su un particolare fisico ...

Frizzi - spunta una lettera inedita : “Senza di te non avrei Conosciuto il mio amore” : 26 marzo 2019: un anno fa esatto moriva a 60 anni Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati di sempre. Si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma a seguito di una emorragia cerebrale. La tragica notizia – confermata con una nota firmata dalla moglie Carlotta, dal fratello Fabio e dai familiari: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato” – ha commosso il mondo dello spettacolo e tutto il pubblico italiano e oggi, nel ...

La tragedia dopo la cirConcisione : Se mio figlio è morto - è perché così ha voluto Dio : Lo ha circonciso lui, proprio come aveva fatto anche con gli altri due figli. perché era stato Dio a chiederglielo. A parlare, in un'intervista al Resto del Carlino, è il padre del bambino di cinque mesi di origini ghanesi, residente nel Reggiano, morto al Sant'Orsola dopo un intervento clandestino in casa. "Io ho seguito la Bibbia, non è colpa mia. Questo è una vicenda privata, perché dovrei pagare le conseguenze?” chiede l’uomo, 40enne. Nel ...