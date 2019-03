Ciclismo | Froome sorprende tutti | il britannico modifica in corsa il suo programma

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il corridore del Team Sky è tornato sulla caduta di ieri, svelando poi anche una piccolaal suostagionale La caduta di ieri non ha scalfito Chris, finito a terra nel finale della seconda tappa della Volta a Catalunya. Il corridore del Team Sky ha riportato solo qualche abrasione, perdendo però ben 14 minuti nella classifica generale.AFP/LaPresseNessun problema per il, che ha sottolineato che si metterà adesso a disposizione di Bernal: “sto abbastanza bene, ho perso un po’ di pelle ieri ma fortunatamente sono solo ferite superficiali, sono cose che capitano. Ora sarò ancor di più al fianco di Egan, voglio fare quel che posso per aiutarlo a ottenere un buon risultato questa settimana. È in grande forma e nella giusta posizione per poter lottare per il successo qui. C’è la possibilità che aggiungiamo il Tour of the Alps al mio ...

