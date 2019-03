Arrestato per le truffe on line | metteva annunci | prendeva i soldi e non consegnava mai

Meng Hongwei - ex capo dell’Interpol Arrestato in Cina lo scorso anno - è stato incriminato per corruzione : Le autorità cinesi hanno incriminato l’ex capo dell’Interpol Meng Hongwei per corruzione, ha scritto Reuters. Meng, che prima di diventare il capo della principale organizzazione internazionale di cooperazione di polizia era stato viceministro cinese della Sicurezza, è stato inoltre espulso dal

**Mafia : Arrestato pentito per porto illegale di armi - revocata la protezione** : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Un collaboratore di giustizia del clan Giostra di Messina, Gaetano Barbera, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Messina con l'accusa di detenzione e porto illegale di arma da sparo. Al pentito di mafia è stata revocata la protezione. In manette anche la sorella

Napoli - Arrestato Luigi Scavone per frode al Fisco : è il patron della Pallacanestro Trieste e della scuderia Pramac : Presidente dell’Alma Trieste in corsa per i playoff scudetto del campionato di basket, patron dell’omonimo colosso del lavoro interinale, Alma spa, titolare di un team in MotoGp, la Pramac, nonché shareholder del gruppo Altea, ex poliziotto ed animatore di una lunga serie di iniziative di solidarietà. Ecco in pillole il ritratto di Luigi Scavone, l’imprenditore rampante arrestato con l’accusa di essere a capo di un’associazione a delinquere ...

Arrestato per frode fiscale Luigi Scavone - presidente dell’Alma Trieste basket (che non è coinvolta) e titolare del team Pramac di MotoGP : Una notizia davvero infelice scuote il mondo della pallacanestro italiana e, di riflesso, anche quello del Motomondiale: Luigi Scavone, presidente del Gruppo Alma, che si occupa di lavoro interinale, è stato Arrestato mentre era in procinto di partire per Dubai dalla sua Napoli con più di 200.000 euro in uno zaino. Per lui l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, in quanto avrebbe sottratto all’erario ...

Ravenna - dopo una lite sale in auto e investe la suocera : Arrestato per tentato omicidio : L'uomo di 37 anni pare avesse litigato con la 57enne per questioni legate all'affido del figlioletto. Durante il parapiglia ha cercato di portare via il piccolo ma ha trovato l'opposizione di nonna e madre del bambino. Infine l'investimento a marcia indietro e la fuga conclusa solo con l'arresto.Continua a leggere

Palermo : incendi dolosi a Monreale - Arrestato operaio forestale antincendio e il figlio : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Scoperti i presunti autori di alcuni incendi dolosi che nel 2017 avevano distrutto ettari di verde nella zona di Monreale (Palermo). Si tratta di un operaio al Servizio antincendio dell'Azienda foreste e Territorio della Regione siciliana e del figlio 26enne. In manett

Appiccò un terribile incendio a San Martino delle Scale - Arrestato operaio del Servizio Antincendio dell’Azienda Foreste : MONREALE – SAN Martino delle Scale – Nella mattina odierna, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i Carabinieri della Compagnia di Monreale, in esecuzione di un’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, hanno arrestato due persone, padre e figlio, poiché ritenute responsabili a vario titolo dei reati di furto pluri aggravato in […] L'articolo Appiccò un terribile incendio a San Martino delle Scale, arrestato ...

Milano - Arrestato per femminicidio si è impiccato nel carcere di San Vittore : Pietro Carlo Artusi, 48 anni, si è impiccato nel carcere di San Vittore utilizzando le sbarre della sua cella. Gli agenti della polizia penitenziaria l'hanno trovato ancora in vita ed hanno chiamato i soccorsi; questa mattina i medici dell'Ospedale San Carlo di Milano, dove era ricoverato, hanno dichiarato la morte cerebrale del paziente. Artusi si trovava in carcere dopo aver confessato di aver ucciso la sua compagna Roberta Priore di 53 ...

Fabrizo Corona torna in carcere : Arrestato per violazione delle disposizioni del tribunale : Fabrizio Corona torna in carcere. L'ex paparazzo è stato arrestato perché il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha deciso di sospendere l'affidamento terapeutico che...

Atti persecutori nei confronti dell'ex - Arrestato : Questa mAttina i Carabinieri della Stazione di Serino hanno eseguito una misura cautelare, in regime diarresti domiciliari, per stalking a carico di un 43enne abitante in Santo Stefano del Sole, AV,, ...

Qualiano - Arrestato per droga accusa malore : Qualiano. A Qualiano i carabinieri hanno arrestato un 58enne sorpreso a cedere cocaina ad un "cliente". L'uomo, Camillo Mascitelli di Villaricca, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ...

Biesuz - Arrestato a Linate l’ex ad Trenord : condannato per truffa - falso e bancarotta - tentava di imbarcarsi su volo per Londra : È stato bloccato al controllo passaporti mentre tentava di imbarcarsi. Giuseppe Biesuz, ex amministratore delegato di Trenord, stava cercando di fuggire a Londra quando è stato arrestato dalla polizia all’aeroporto di Linate, a Milano. Lo scorso luglio il 57enne Biesuz era stato condannato in appello a 4 anni e 9 mesi per truffa, false attestazioni e bancarotta fraudolenta: da allora, fino all’intervento della polizia con la ...

Roma : 29enne Arrestato per possesso pistola con matricola abrasa : Roma – Lo hanno sorpreso a spasso in via Tuscolana con una pistola Beretta 950 calibro 6.35 Browning, con matricola abrasa e completa di 8 proiettili, nascosta nel giubbotto. I Carabinieri della Stazione Roma Macao lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina. In manette e’ finito un 29enne Romano, senza occupazione e con precedenti. Ieri sera, transitando in via Tuscolana all’altezza di via Vercelli, ...

Guardian - il tifoso dell’Arsenal Arrestato negli Emirati lancia un appello per i diritti civili : L’edizione odierna del Guardian riporta la notizia che Ali Issa Ahmad, il tifoso del Arsenal arrestato e torturato a gennaio negli Emirati Arabi Uniti (UAE), perché maglietta della squadra del Qatar, ha lanciato una sfida legale contro le autorità del Paese. Il ragazzo di 26 anni aveva raccontato al quotidiano inglese che era in vacanza negli UAE quando è stato arrestato, picchiato, tagliato e bruciato e interrogato più volte sul perché ...