Terra in pericolo | catastrofe causata dal riscaldamento globale

Un asteroide oggi si avvicinerà a Terra - secondo la Nasa non ci sarà nessun pericolo : Questo pomeriggio un asteroide passerà "vicino" alla Terra . Il diametro del corpo celeste è di circa 280 piedi e raggiungerà una distanza dal nostro pianeta pari a più di 3 milioni di miglia. secondo la Nasa , la distanza considerata pericolo sa per il passaggio di un asteroide è di 4,6 milioni di miglia. Come riporta il Daily Mail, secondo gli esperti l' asteroide , che viaggia a una velocità di circa ...

Astronomia - un grande asteroide sfreccerà stasera vicino alla Terra durante la “Superluna” a 49.000km/h. Per la NASA è “pericoloso” : Quando stasera ci fermeremo ad ammirare lo spettacolo che la Superluna di Neve darà in cielo, un grande asteroide sarà da poco sfrecciato vicino al nostro pianeta. Rinominato 2013 MD8, l’ asteroide passerà vicino alla Terra oggi, 19 febbraio, alla vertiginosa velocità di quasi 49.000km /h. Con il suo diametro di circa 85 metri è quasi alto quanto il Big Ben di Londra (96m) e dovrebbe passare a soli 4,8 milioni di chilometri, circa 13 volte ...

Le acque del MediTerraneo si stanno alzando : ci sono davvero coste - porti e spiagge in pericolo? : ... quali sono le spiagge e i porti in pericolo? È ' questo il titolo scelto dal portale mareonline.it , cliccate qui, per presentare il convegno 'Pericolo Mediterraneo per l'economia del mare" in ...