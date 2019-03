Pallanuoto | Mondiali 2019 | il 7 aprile il sorteggio dei gironi Scelte le fasce

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Si terrà in quel di Zagabria, il prossimo 7(giorno della finale di Europa Cup), ilper quanto riguarda idei prossimidisia al maschile che al femminile (in programma dal 14 al 27 luglio prossimi a Gwanju, in Cina). Sono state presentate lee non ci sono buone notizie per le Nazionali azzurre: sia il Settebello che il Setterosa sono in terza fascia e potrebbero pescare un raggruppamento durissimo. Ad esempio al maschile la squadra di Sandro Campagna, nel caso peggiore, potrebbe ritrovarsi ad affrontare sia Serbia che Croazia.Il format della manifestazione resta il classico: la prima di ogni raggruppamento (formato da quattro squadre) vola ai quarti, la seconda e la terza vanno agli ottavi e si scontreranno contro la terza e la seconda deiopposti, la quarta invece sarà eliminata dalla corsa alle medaglie.di ...

OA_Sport : Settebello e Setterosa rischiano un girone di ferro: per gli azzurri c'è la possibilità di affrontare sia Serbia ch… -