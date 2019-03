L' appello dei partecipanti | al Laboratorio MessinAccomuna

"Aiutateci a ritrovare Salvatore" - l'appello dei familiari : Un giovane di 18 anni, Salvatore Iatommasi, è scomparso da una settimana dalla sua abitazione di via D'Annunzio, a Calvi Risorta, Caserta,. Un appello disperato è stato lanciato sui social dal ...

Bolzano - Corte dei Conti conferma in appello sentenza per Durnwalder : dovrà rimborsare 385mila euro di fondi pubblici : confermata la stangata contabile nei confronti dell’ex governatore dell’Alto Adige, Luis Durnwalder, per la gestione “privatistica” di un fondo spese riservato della Provincia autonoma di Bolzano di cui è stato a lungo presidente. L’uomo politico dovrà rimborsare la somma di 385.890 euro, oltre agli interessi monetari. Lo ha deciso la Sezione centrale di Roma della Corte dei Conti, confermando al centesimo la decisione dei ...

Alessia Ciccone è scomparsa - l'appello dei familiari : "Aiutateci a ritrovarla" : La ragazzina di Napoli, che compirà 17 anni a settembre, è stata accompagnata a scuola dal papà, ma non è mai entrata. Il...

Su "Repubblica" spunta l'appello dei buonisti : "Adesso aprite i porti" : Il caso della Mare Jonio agita e non poco il governo a ridosso del voto in Aula su Salvini per la Diciotti. La nave umanitaria si trova adesso di fronte Lampedusa e dopo aver ignorato il divieto di ingresso in acque territoriali da parte della Guardia di Finanza, attende indicazioni per un porto di sbarco.Il braccio di ferro tra il Viminale e le Ong di fatto però è cominciato ieri sera quando il ministro degli Interni ha fatto sapere che i porti ...

Il Papa fa appello alle religioni per la conversione dei cuori : Il mondo sta cambiando velocemente. Le differenti politiche commerciali stanno sollevando conflitti e nuovi equilibri. Sembra evidente che l’alleanza atlantica,

Giovanna ha un tumore aggressivo - l’appello dei figli : “Aiutateci a portarla in America” : Luca e Alessandro Caldara, i figli di Giovanna, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per la loro mamma, affetta da un tumore al colon che, secondo i medici in Italia, le permetterà di vivere ancora solo per qualche mese. Sperano di poterla curare in America. “Spero tutto questo abbia un lieto fine”, la donna commossa ha ringraziato quanti la stanno aiutando.Continua a leggere

In Italia ha 5 mesi di vita ma in Usa c'è una speranza - l'appello dei figli : "Aiutateci a salvare mamma" : Giovanna, una mamma di Palermo, è affetta da un tumore al colon con metastasi al fegato, ritenuto incurabile per i medici...

appello : firmiamo una petizione per chiudere l'Isola dei famosi - : Sono programmi che hanno l'obiettivo di uniformare la massa , di renderci tutti uguali ed azzerare le nostre idee e l'informazione, giusta e reale, sul mondo che ci circonda. Appello: firmiamo una ...

Parco del Finalese - appello dei Verdi alla Regione : 'In passato prese di posizione a favore - ora chiediamo coerenza politica' : La discussa proposta di legge non è all'ordine del giorno del consiglio di oggi: 'Speriamo ci sia il tempo per le opportune modifiche'

Bimba ha tumore al rene rarissimo. appello dei familiari : “Per salvarla 190mila euro” : Lulu è un Bimba di 5 anni che lotta contro un neuroblastoma. I suoi genitori - che hanno affrontato vicino alla loro "eroina" tutto il calvario, dall'operazione alle estenuanti sedute di radio e chemio - vorrebbero sottoporla ad una costosissima operazione a New York.Continua a leggere

ColMaRe raccoglie e rilancia l’appello dei MALATI RARI : Il 28 Febbraio 2019 si celebra la XII Edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Si terranno in tutto il mondo ed anche in Italia eventi, convegni ed alcuni di questi si svolgeranno anche in sedi istituzionali . Dopo questi eventi tutto sarà dimenticato da tutti, ad eccezione dei MALATI RARI e da chi ne è coinvolto a vario titolo. Ricomincerà il pellegrinaggio dei pazienti per ottenere una diagnosi, cure, assistenza sanitaria e ...

Picco influenzale : allarme dei pediatri per l’aumento dei casi. L’appello ai genitori : “Evitate le corse in pronto soccorso” : Centinaia di Piccoli pazienti con virosi respiratorie e problemi gastrointestinali: i pediatri di Famiglia della Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp) lanciano l’allarme sul colpo di coda dell’influenza stagionale, che in Campania si sta rivelando più severa del previsto. «Se negli adulti il virus è stato tutto sommato nella media – spiega il vice presidente nazionale Antonio D’Avino – nei bimbi al di sotto di un anno si è invece ...

Cagliari - papà scompare con i due figlioletti - appello dei familiari : “Aiutateci a trovarlo” : L'uomo, Alessandro Mura, è scomparso da alcuni giorni dalla sua abitazione di Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, assieme ai suoi due figlioletti che hanno solo 8 e 10 anni. La famiglia nelle scorse ore ha deciso di presentarsi ai carabinieri per denunciarne la scomparsa e ha chiesto aiuto sui social per rintracciarlo.Continua a leggere

Patrick - corsa contro il tempo per salvarlo dal cancro. L’appello dei vip : “Aiutiamolo” : Continua la gara di solidarietà per salvare Patrick Majda, 40enne bolognese affetto da un tumore maligno al colon. Dopo che la compagna Luciana ha lanciato una raccolta fondi online per poter volare in America e tentare delle cure sperimentali, molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo hanno partecipato all'appello: "Donate se potete, se non potete fate girare la storia, fatene parlare, fatela diventare virale".Continua a leggere