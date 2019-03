Italia a caccia del bis col Liechtenstein

LIVE Italia-Liechtenstein in DIRETTA : azzurri a caccia del bis con Quagliarella e Kean : Appuntamento alle ore 20:45 di questa sera per il secondo incontro delle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 per la Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini: gli azzurri ospiteranno in quel di Parma il modesto Liechtenstein, battuto in casa dalla Grecia per 2-0 nella prima partita. L’esordio della nostra compagine è stato positivo con la vittoria per 2-0 ai danni della Finlandia, ma è lecito attendersi qualcosa di più ...

Karate - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. 22 azzurri a caccia delle medaglie : Tutto pronto: dal 28 al 31 marzo a Gudalajara in Spagna in programma gli Europei di Karate. Sui tatami iberici si presenteranno al via ben 22 azzurri che andranno a caccia delle medaglie continentali. Andiamo a scoprire i convocati dell’Italia: Kata Viviana Bottaro Mattia Busato Kumite Lorena Busà (-55 kg) Laura Pasqua (-61 kg) Silvia Semeraro (-68 kg) Clio Ferracuti (+68 kg) Angelo Crescenzo (-60 kg) Luca Maresca (-67 kg) Luigi Busà ...

L’Italia di Mancini a caccia di un record contro il Liechtenstein : La Nazionale italiana, impegnata stasera contro il Liechtenstein nella seconda gara di qualificazioni a Euro 2020, va a caccia di un record appartenente alla squadra di Lippi. Il tecnico, campione del mondo, riuscì, infatti, nell’impresa di non subire gol per 5 partite consecutive. Se gli azzurri riusciranno a non subire alcuna rete, pareggeranno il record del giugno 2005, impresa non difficile vista la caratura ...

On Air : Italia a caccia del bis. La Ferrari punta il Bahrain : ROMA - 'Contro il Liechtenstein cambierò qualcosa'. Dopo la vittoria contro la Finlandia Roberto Mancini punta al bis nella sfida di domani sera al Tardini di Parma : 'Tre, quattro giocatori se non ...

Mondiali Sci di velocità - Origone show - caccia al titolo iridato per l'Italiano : Origone brilla ancora ai Mondiali di Vars: oltre 220 chilometri all'ora in semifinale. caccia al titolo iridato a partire dalle 11 Simone Origone brilla ancora ai Mondiali di Vars. Nella semifinale ...

Assassino evade dal carcere di Volterra - scatta la caccia all’uomo in tutta Italia : Gesualdo Sapienza, un detenuto siciliano di 58 anni, è riuscito ad evadere dal carcere di Volterra approfittando di un permesso per gravi motivi familiari: è stato condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso un uomo.Continua a leggere

Italia-Finlandia - Qualificazioni Europei 2020 : Azzurri a caccia di prestazione e risultato per cominciare al meglio il percorso continentale : Mancano 15 mesi all’inizio del nuovo Campionato Europeo itinerante di calcio, con le Qualificazioni che sono partite proprio in questi giorni sui campi di tutto il Vecchio Continente per la prima giornata della fase a gironi. L’Italia esordirà nel gruppo J domani sera (ore 20.30), ospitando a Udine la Finlandia nel primo dei dieci incontri da disputare per strappare direttamente il pass per la fase finale di Euro 2020, riservato alle ...

Nazionale - l'Italia di Mancini parte con la caccia ai bomber : ... 'Sono sbagliati in generale, atteggiamenti che non si possono più accettare, macchiano uno sport bellissimo. Si devono vergognare perché danno un pessimo esempio ai bambini, noi grandi invece ...

Sci velocità - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - Simone Origone e Valentina Greggio a caccia del titolo : I Mondiali 2019 di sci velocità andranno in scena a Vars (Francia) il 22-23 marzo. L’Italia si presenterà in terra transalpina con grandissime ambizioni e con cinque azzurri in grado di puntare alle medaglie: Simone Origone si presenta da leader della classifica generale di Coppa del Mondo e ha vinto il titolo iridato per ben cinque volte consecutive dal 2005 al 2013 mentre il fratello Ivan si impose nel 2015; Valentina Greggio ha invece ...

Dominik Paris - la stella degli Assoluti di Cortina. Tanti i campioni in gara in caccia dei titoli Italiani sulle piste dei Mondiali : Un vero tuffo dall'alto delle Tofane che emozionerà il pubblico di tutto il mondo. Intanto, però, saranno molti gli atleti che proveranno a 'fare lo sgambetto' a Re Dominik per la conquista dello ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2019 : ultime gare stagionali - l’Italia a caccia di altri podi : Ultimo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2019: si vola a Veysonnaz, in terra svizzera, dove domani andranno in scena le gare di uomini e donne. Da segnalare che non si svolgerà la qualifica: si partirà direttamente dall’eliminazione diretta. L’Italia andrà a caccia di altri piazzamenti sul podio sulle nevi elvetiche. Al maschile gli azzurri si affideranno ad Emanuel Perathoner, medaglia di bronzo ...

Allarme nei cieli Italiani - aereo non risponde - scatta lo scramble : decollo immediato per due caccia : Due caccia italiani dell'Aeronautica Militare sono decollati, ieri notte poco dopo le 23:30, per intercettare un velivolo di nazionalità polacca. Il decollo, avvenuto rapidamente dalla base aerea di Grosseto, sede del 4ø Stormo, si è reso necessario dopo che l'aereo civile ATR-42, in volo sul territorio italiano sulla rotta Skopje-Lipsia, aveva interrotto le comunicazioni con gli Enti del controllo del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno ...