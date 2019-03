Genova | incendio nella notte a Cogoleto

Incendio a Cogoleto - Genova - oggi : il video dall'autostrada a10 - : Le immagini del rogo divampato sulle alture in località Capieso , postate su Instagram da Gabriele Galli, un automobilista, mostrano come il fuoco sia arrivato a lambire le carreggiate. E l'uomo si ...

Incendio vicino Genova : decine di famiglie sfollate - chiuse le scuole e parte dell'A10 : Nella notte un maxi Incendio è divampato sulle alture di Cogoleto in località Capieso nel ponente di Genova. decine di famiglie sono stata sfollate, chiuse le scuole e l'A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova) in quanto le fiamme lambiscono le carreggiate.Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, ...

Genova - incendio devasta le alture di Cogoleto : panico - case evacuate e vento impressionante [FOTO e VIDEO] : Uno vasto incendio, alimentato da forti raffiche di vento da oltre 100 km/h, sta devastando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova, in località Capieso. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari. Il fuoco sta minacciando le abitazioni di Capieso: per tale motivo si è proceduto all’evacuazione delle famiglie residenti. In A10 è stato chiuso il tratto compreso tra Arenzano e l’inizio della complanare di Savona, in entrambe le ...

Incendio in un appartamento a Genova : morti due cani - si indaga sulle cause : Intorno a mezzogiorno di oggi da un appartamento in via Superiore Borghetto, a Genova, è iniziato ad uscire del fumo. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato subito la squadra di Multedo ed in supporto la prima della centrale e il carro autoprotettori per la riserva d’aria. Per entrare nell’appartamento a piano terra i pompieri hanno tagliato le inferriate e forzato la finestra. Il fumo, originatosi in cucina aveva ...

Genova - incendio in via San Quirico : distrutta la falegnameria Badano | : Un incendio è divampato nella notte in via San Quirico, in val Polcevera. Le fiamme hanno devastato la falegnameria Badano, danneggiando il piano terra e il primo piano

Genova - incendio in via San Quirico : distrutta la falegnameria Badano. A fuoco legno e vernici | : Un incendio è divampato nella notte in via San Quirico, in val Polcevera. Le fiamme hanno devastato la falegnameria Badano, danneggiando il piano terra e il primo piano