Diritto d' autore | via libera del Parlamento europeo alla riforma

Copyright - Parlamento Ue approva la riforma. “Equo compenso a chi detiene Diritto d’autore” : Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d’autore. Il via libera dall’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d’autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul Copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web. Per la ...

Da Mogol a Conte - la musica italiana a difesa del Diritto d'autore : Anche i grandi della musica italiana si schierano a tutela del diritto d"autore. Da Mogol a Paolo Conte. In fondo è il tema del giorno e sapete perché oggi le pagine italiane di Wikipedia sono oscurate? Perché domani il Parlamento Europeo vota sulla cosiddetta "Direttiva Copyright", quella che assicura un giusto compenso del diritto d"autore nel mondo digitale.In sostanza, per capirci, i giganti del web oggi rappresentano i principali punti di ...

Legge europea Diritto d'autore : Wikipedia oscura diverse versioni dell'enciclopedia : A pochissime ore dal voto sulla nuova Legge europea in materia di copyright, la Wikimedia Foundation ha oscurato diverse versioni della più grande enciclopedia on-line in tutto il mondo. A questa iniziativa si è aggiunta anche Wikipedia Italia, che da qualche ora sulla sua home page mostra un banner che riporta gli internauti al sito del Parlamento europeo in modo che chiunque possa contattare i propri rappresentanti a Strasburgo, invitandoli a ...

Diritto d'autore - Fieg e Aie : "Sì alla direttiva europea" : I giorni decisivi per l'approvazione della fondamentale direttiva europea sul Diritto d'autore si avvicinano. Martedì prossimo l'aula di Strasburgo sarà infatti chiamata a dare il via libera ...

Perrone : “La riforma del copyright? Non è solo per il Diritto d’autore - è una questione di democrazia” : «Dobbiamo essere ottimisti». Ma l’ottimismo potrebbe non bastare. Attorno alla riforma del copyright c’è un movimento di contro-riforma che continua a lavorare per affossare le modifiche trovate, non senza fatica, in sede inter-istituzionale. Carlo Perrone, presidente dell’associazione europea degli editori dei quotidiani (Enpa), non nasconde che l...

Siae : Mogol in Senato senza Diritto autore cultura muore : Siae: Mogol in Senato: senza diritto autore cultura muore. Le Commissioni congiunte Istruzione Senato e cultura Camera hanno svolto oggi l'audizione

Mediaset batte Facebook : violato il Diritto d'autore : Mediaset vince la causa contro Facebook. Il colosso di Mark Zuckerberg per la prima volta in Italia, è stato condannato da un tribunale, quello di Roma, per violazione del diritto d'autore e per ...

Mediaset vince causa contro Facebook per violazione del Diritto d'autore e diffamazione : Mediaset ha avuto la meglio su Facebook, la piattaforma "condannata dal tribunale di Roma per violazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma". Si tratta di un caso senza precedenti nella giurisdizione italiana, "un contenzioso al valore economico modesto ma cruciale nei principi che intendeva tutelare e dai risvolti delicati per il precedente che ...

Verso una Direttiva Europea per il Diritto d'autore : ... ci sono poi quelle opere che compongono il corpus di biblioteche, archivi e collezioni, che lavorano in un sistema di gestione delle licenze eccessivamente complesso e non adeguato al mondo digitale,...