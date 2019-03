Barbara D’Urso | Asia Argento | Marco Carta e tutti gli ospiti di Live

lanostratv

(Di martedì 26 marzo 2019)D’Urso chiamaNon è la D’Urso: le anticipazioni Mercoledì 27 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata diNon è la D’Urso. Anche questa settimanaD’Urso ha scelto un personaggio molto forte per lo spazio ‘uno contro’: saràospite aNon è la D’Urso. L’attrice ha fatto molto discutere per la sua storia con Fabrizio Corona, da poco tornato in carcere, fino ad essere diventata un caso internazionale per le molestie che, da grande accusatrice di Weinstein, si è ritrovata ad essere accusata dal giovane attore Jimmy Bennet. La scorsa settimana Corona ospite dalla D’Urso aveva fatto una rivelazione inaspettata su, non nascondendo una certa mancanza. L’attrice rilascerà qualche dichiarazione in merito all’arresto di Fabrizio Corona ...

