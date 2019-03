Zimbabwe-Congo | tragedia prima del fischio d’inizio | muore una donna calpestata dalla

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) L’episodio è avvenutodell’inizio del match, a causa della calca creatasi all’ingresso del National Sports Stadium di Harare E’ stata macchiatamorte di unala vittoria per 2-0 dellocontro il, sfida che è valsa ai padroni di casa la qualificazione alla Coppa d’Africa in programma quest’anno in Egitto. La tifosa è mortafolla durante una ressa all’ingresso del National Sports Stadium di Hararedell’inizio del match. (Int/AdnKronos)L'articolodeld’inizio:unafolla SPORTFAIR.

