Uomini e Donne | Muriel Bassi | Tornassi indietro non uscirei dallo studio

Uomini e Donne - Beatrice in ospedale : 'Sabato notte mi sono sentita male' : Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata ricoverata in ospedale sabato scorso e attualmente si trova ancora in clinica. È stata lei stessa ad annunciarlo in una Instagram Story nella quale ha spiegato qualche dettaglio di quanto accaduto qualche giorno fa, quando è stata costretta a chiamare l'ambulanza a causa di forti dolori al basso ventre. La compagna di Marco Fantini, conosciuto proprio nel dating show di Maria De ...

Beatrice Valli di Uomini e Donne ricoverata in ospedale : 'Sto molto male - preferisco non dire cosa ho' : Beatrice Valli ricoverata in ospedale . L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova in ospedale da sabato a causa di un problema che non ha voluto rivelare ai suoi fan. A spiegare cosa stava ...

Uomini e Donne Over : Barbara De Santi chiude con Roberto - che va via : Trono Over Uomini e Donne: è finita tra Barbara e Roberto Non solo Gemma Galgani può fregiarsi di veterna del Trono Over visto che all’interno del programma è presente ancora Barbara De Santi, che tanto ha divertito il pubblico nel corso delle precedenti edizioni. Le due non si sono mai potute sopportare, ma quest’oggi non si è assistito a un loro scontro bensì alla fine della storia tra Barbara e Roberto dopo alcuni mesi di fitta ...

DAVID E CRISTINA LASCIANO Uomini E DONNE/ Tina lo attacca ancora : "Uomo di merd*!" : DAVID e CRISTina, UOMINI e DONNE, dalla lite con Riccardo all'ultima sfilata: per i due è arrivato il momento di lasciare insieme lo studio?

Uomini e Donne - David e Cristina escono insieme dalla trasmissione (VIDEO) : Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi su Canale 5 è arrivato il colpo di scena fra David Scarantino e Cristina Incorvaia. La donna viene chiamata da Maria de Filippi per capire come sta andando la conoscenza con uno dei cavalieri con la quale portava avanti una frequentazione: Daniele.Daniele non frequenta solo Cristina ma anche un'altra donna, Cristina aveva persino detto alla redazione che la sua scelta era quella di continuare la ...

Uomini e Donne – Chi è Muriel Bassi? Dagli studi di moda alle vacanze ad Ibiza : la vita scatenata della corteggiatrice di Andrea Zelletta [GALLERY] : Muriel Bassi è una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta: la bellissima milanese ha catturato le attenzioni del tronista nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’ Muriel Bassi è stata protagonista, insieme ad Andrea Zelletta, durante le ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. La giovane milanese, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso diverse esterne con il tronista di Taranto, non lasciandolo indifferente al suo ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli ricoverata in ospedale. Su Instagram spiega come sta : Beatrice Valli è stata ricoverata in ospedale sabato notte, come ha raccontato lei stessa sul suo profilo Instagram e dovrà rimanere sotto osservazione e cura antibiotica endovenosa per 5-6 giorni. Una prima stories postata sul suo profilo Instagram ha fatto molto spaventare i fan, dato che lei stessa ha inquadrato il braccio con la flebo, con la frase “quando tutto sembra andare per il meglio…” , ma nelle successive risponde alle numerose ...

Uomini e donne - Beatrice Valli ricoverata in ospedale : le condizioni di salute : “Quando tutto sembra andare per il meglio…”. Beatrice Valli, influencer ed ex corteggiatrice a Uomini e donne, si mostra con un ago nel braccio direttamente dal letto d’ospedale. I fan preoccupati la inondano di messaggi per chiedere che cosa sia successo, ed è lei stessa a parlare in una serie di Instagram story: “Sabato notte mi sono sentita male, davvero molto male, avevo delle grosse fitte alla pancia. Mi hanno ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli ricoverata in ospedale rassicura i fan : Beatrice Valli è stata ricoverata in ospedale sabato notte, come ha raccontato lei stessa sul suo profilo Instagram e dovrà rimanere sotto osservazione e cura antibiotica endovenosa per 5-6 giorni. Una prima stories postata sul suo profilo Instagram ha fatto molto spaventare i fan, dato che lei stessa ha inquadrato il braccio con la flebo, con la frase “quando tutto sembra andare per il meglio…” , ma nelle successive risponde alle numerose ...

Uomini e donne - Beatrice Valli in ospedale : ‘Sarà dura’ : “Quando tutto sembra andare per il meglio…”. Beatrice Valli, influencer ed ex corteggiatrice a Uomini e donne, si mostra con un ago nel braccio direttamente dal letto d’ospedale. I fan preoccupati la inondano di messaggi per chiedere che cosa sia successo, ed è lei stessa a parlare in una serie di Instagram story: “Sabato notte mi sono sentita male, davvero molto male, avevo delle grosse fitte alla pancia. Mi hanno ...

Uomini e Donne - anticipazioni over : MARIA DE FILIPPI caccia Gian Battista! : Momenti di forte tensione nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne; stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News, MARIA De FILIPPI ha infatti cacciato Gian Battista Ronza dallo studio. Come mai? Vediamo cos’è successo… Dopo aver atteso a lungo per poter entrare, Gian Battista si è presentato in puntata e ha cominciato a parlare di una sua uscita con una dama del parterre; quest’ultima, ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e donne - lei ci riprova ma lui dice no! : Ida Platano e Riccardo Guanieri ancora protagonisti a Uomini e donne: lei è pronta a tornare con lui che le dice ancora una volta no

Beatrice Valli - ex Uomini e Donne - ricoverata d'urgenza : 'Avrei preferito essere incinta' : Beatrice Valli è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. La notizia è stata riferita direttamente dall'influencer ma il motivo al momento resta ignoto. Beatrice e Marco Fantini sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne, nonostante spesso vengano presi di mira dagli haters. La coppia uscita dal dating di Maria De Filippi sta vivendo un periodo d'oro, ma in questi giorni la loro felicità ha subito una battuta d'arresto. L'influencer ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne : Damante l’ha ‘tradita’ di nuovo? : Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne da Maria De Filippi: svelato il motivo La seguitissima influencer Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne, non per fare un annuncio importante o per parlare del ritorno di fiamma con Andrea Damante. Dopo la messa in onda dello Speciale di Uomini e Donne in prima serata dedicata alle scelte degli ex tronisti Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni in cui ha dato consigli di immagine in linea con ...