Se sei un campione di videogiochi paghi meno tasse all’università

L'abbraccio di Conte a Manuel Bortuzzo : " sei un campione nella vita" : " Manuel sei un campione nella vit a, prima ancora che in acqua. Ci tenevo a incontrarti perché mi ha molto colpito la forza d'animo con cui stai reagendo. Oggi che ti ho conosciuto di persona posso ...

sei Nazioni Under20 2019 - Irlanda campione! Gli azzurrini rischiano di chiudere all’ultimo posto : L’Irlanda ha matematicamente vinto il Sei Nazioni Under 20 di rugby: con sei punti di margine sulla Francia, seconda, ad un solo turno dal termine, i verdi sono irraggiungibili. A favorire la vittoria aritmetica è stata la sconfitta inattesa del Galles in Scozia, che ha inguaiato anche l’Italia: nonostante gli azzurrini abbiano vinto all’esordio proprio contro la Scozia, ora sono sul fondo della classifica per un solo punto, e ...