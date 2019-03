Noleggio auto | dopo l' invito della Ue via libera a tariffe trasparenti

Tutti i perchè del Noleggio auto : dalla vacanza al viaggio di lavoro : Qualunque sia il motivo che vi porti in viaggio, una trasferta di lavoro o una vacanza, noleggiare un’auto può essere estremamente utile, talvolta risolutivo. Per tale ragione, confrontare i prezzi del noleggio è d’obbligo: ricordatevi di comparare sempre diverse tariffe, al fine di trovare quella col miglior rapporto qualità – prezzo. Non dimenticare che noleggiare un’automobile significa anche includere o escludere extra opzionali come ...

Auto - CarPlanner : Nuova piattaforma digitale Noleggio lungo termine : Roma, 18 mar., askanews, - La crescita del mercato del Noleggio a lungo termine ha fatto aumentare notevolmente il numero di offerte rendendo sempre più difficile la scelta per gli utenti. Ma da oggi, ...

Bollo auto 2019 e Noleggio lungo termine : risparmio 36 mesi - come fare : Bollo auto 2019 e noleggio lungo termine: risparmio 36 mesi, come fare risparmio Bollo auto con leasing Il noleggio auto a lungo termine è un’opzione scelta da tutti quegli automobilisti che non vogliono avere troppi pensieri con un veicolo di proprietà. Tra questi pensieri figura senza dubbio il pagamento del Bollo auto, ma anche quello dell’assicurazione, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti “servizi” inclusi nel ...

Pulita - intelligente - a Noleggio Renault vede l'auto del futuro «Ma servono gli incentivi per rinnovare tutto il parco» : View Larger Image Pulita, intelligente, a noleggio Renault vede l'auto del futuro «Ma servono gli incentivi per rinnovare tutto il parco» Martinet, un globetrotter come lei come giudica la politica ...

Auto : giù le immatricolazioni a febbraio 2019 - soffrono Noleggio e Fiat : Roma, 8 marzo 2019 – Il mercato Automobilistico mostra ancora segni di difficoltà. La differenza delle immatricolazioni Auto fra febbraio 2019 e febbraio 2018 è infatti negativa. La riduzione del 3,2%, pur essendo meno accentuata rispetto a quelle registrate nei mesi passati, indica comunque un momento sfavorevole. Unica nota positiva la crescita del mercato privati, [...]

Noleggio con conducente - il Fvg esercita la sua autonomia : In Friuli Venezia Giulia, Regione a statuto speciale con un territorio di confine e peculiare, continuerà ad applicarsi la normativa regionale vigente per l'organizzazione dei trasporti attraverso il ...

ALD AUTOMOTIVE : il Noleggio per i privati : Il numero di clienti privati che scelgono formule di mobilità legate ai servizi sta vivendo una crescita sempre maggiore negli ultimi anni. Questo perché è cambiato completamente il modo di utilizzo ...

A Milano apre Primerent - boutique per Noleggio auto tailor made : Milano, 18 feb. (Labitalia) - Primerent, società leader in Italia ed Europa per il noleggio di aut[...]

Febbraio 2019 - le straordinarie offerte di Tecnoservizi Rent per nuove auto con la vantaggiosissima formula del Noleggio a lungo termine : Da Tecnoservizi Rent le straordinarie offerte per nuove auto entro fine Febbraio con la formula del noleggio a lungo termine, il modo migliore per avere un’automobile Le offerte per il mese di Febbraio 2019 di Tecnoservizi Rent sono un’occasione davvero imperdibile per assicurarsi un’auto a un prezzo molto vantaggioso e senza pensieri. Bastano, infatti, 599 euro al mese per una Mercedes GLC coupè automatica, o 492 euro ...

Usato - Piacciono sempre più le auto ex Noleggio : Ogni giorno, in media, più di 500 macchine ex noleggio a lungo termine escono dalle flotte degli operatori per finire, direttamente o indirettamente attraverso concessionarie o commercianti indipendenti, nelle mani degli italiani. Lo rivela lAniasa, lAssociazione dellindustria dellautonoleggio e dei servizi automobilistici, secondo cui nei primi nove mesi del 2018 sono state 120 mila le vetture ex flotte vendute in Italia. Il grosso, 90 mila, è ...

Auto a Noleggio con conducente - tutto da rifare? Il Pd : 'Scelte sbagliate - ideologiche e punitive' : Un mondo che, ha affermato l'esponente del Pd nel suo intervento, r isulta invece oggi pesantemente 'penalizzato dalla furia di un cambiamento che produce logiche sbagliate e decisioni che ...

Hurry! guida crescita Noleggio green - auto ibride 27 - 3% totale : Roma, 6 feb., askanews, - Il 2018 si è chiuso sotto il segno dell'ibrido per Hurry!, portale di riferimento per la mobilità online nato nel 2014 in virtù di una collaborazione con ALD automotive. ...