Nike | multa Ue da 12 | 5 mln

Ue multa Nike : 12 - 5 milioni di euro per aver limitato vendite merchandise squadre calcio : La scure dell'antitrust si e' abbattuta su Nike. La Commissione europea ha inflitto al colosso americano dell'abbigliamento e delle calzature sportive una multa da 12,55 milioni di euro per avere bloccato le vendite tra un Paese e l'altro del merchandise di alcune delle piu' rinomate squadre di calcio europee. Come si legge in una nota dell'autorita' europea, l'entita' della multa tiene conto della gravita' e della durata della violazione e del ...