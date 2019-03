Lucas Leiva rinnova con la Lazio | Calciomercato | i dettagli

Lazio : accordo con Lucas Leiva : La Lazio blinda Lucas Leiva . Secondo il Corriere dello Sport , il centrocampista brasiliano ex Liverpool ha trovato l' accordo per prolungare il proprio contratto fino al 2022 con un ingaggio da 2,2 milioni di euro all'anno più bonus. Ora tocca a Cataldi ...

Lazio Milan probabili formazioni Coppa Italia - Lucas Leiva in difesa : Lazio Milan probabili formazioni – Tutto pronto, o quasi, per il match dell’Olimpico Lazio - Milan , valido come semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Biancocelesti chiamati a ripartire dopo l’eliminazione dall’Europa Leagua ma con dal canto loro una tradizione molto favorevole nella seconda competizione nazionale. Rossoneri chiamati a a confermare quanto di positivo è emerso dalla ripresa […] L'articolo Lazio ...

Lazio - Inzaghi pensa alla probabile formazione anti-Milan : Lucas Leiva scala in difesa : Non sarà la miglior Lazio possibile quella che affronterà il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia in programma martedì 26 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 21. Una gara che peraltro potrebbe rappresentare in qualche modo la rivincita della sfida dello scorso anno proprio in semifinale, quando i rossoneri sconfissero la squadra di Inzaghi ai calci di rigore. I capitolini vengono dall'amara eliminazione arrivata in Europa League ...