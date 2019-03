Il Palio di Siena lascia la Rai? E' scontro a distanza tra il comune di Siena

blogo

(Di lunedì 25 marzo 2019)Colpo di scena: potrebbe non essere più laa trasmettere ildi. Tutta colpa di un commento relativo alla pericolosità della curva di San Martino che i telecronistiAndrea De Luca e Alessandro Ballan si sonoti sfuggire durante la cronaca delle Strade Bianche di ciclismo ("La tristemente famosa curva di San Martino... curva pericolosissima per i poveri cavalli lanciati"). Un commento che non hato indifferente i contradaioli senesi e il sindaco di, Luigi De Mossi. L'intenzione di quest'ultimo, come ha riportato il Corriere di, è quella di tutelare l’immagine della manifestazione e di, anche a costo di rescindere il contratto triennale stipulato nel 2018."Il primo cittadino è infatti intenzionato ad attivarsi con Saxa Rubra per fare una valutazione a trecentosessanta gradi, che coinvolga anche la cronaca del. Dopo le ...

