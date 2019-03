Gilet | Macron a ferita | sia più saggia

DALLA FRANCIA/ Saranno i Gilet gialli a decidere chi vince tra Macron e Le Pen : A quattro mesi dalle prime manifestazioni in piazza i gilet gialli assumono un peso politico che potrà influenzare le prossime elezioni europee

Macron e Gilet gialli - in Francia infuria il dibattito. E in Italia? : Per rispondere ai gilet gialli, il presidente Emmanuel Macron ha indetto il cosiddetto “Grande dibattito nazionale”. Si è trattato di convocare assemblee cittadine per stilare dei cahiers de doléances e di interpellare numerosi intellettuali. Ma i cahiers erano precisi, scritti a livello “micro”, non generiche rivendicazioni come “la giustizia”, “la redistribuzione”, o l’amore per la mamma, per ...

Macron schiera l'esercito contro i Gilet gialli : Dopo le violenze di sabato scorso, il governo francese ha confermato il ricorso a un nuovo dispositivo di sicurezza. I...

Patrimoniale e più tasse - se Macron tradisce il macronismo dopo i Gilet gialli e il Grand Débat : Probabilmente non avrebbe dovuto inzigarli, come si dice da noi, con quelle due domande rivolte nella famosa lettera indirizzata ai francesi alla vigilia del Grand Débat National, il 13 gennaio scorso: "Comment pourrait-on rendre nostre fiscalité plus juste et plus efficace?", come si potrebbe riformare il sistema fiscale per renderlo più giusto ed efficace? "Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en ...

Macron vieta ai Gilet gialli gli Champs-Elysées. Dopo gli scontri rimosso il prefetto : L’annuncio del primo ministro Edourd Philippe Dopo l’ennesimo fine settimana di disordini. Misure analoghe a Tolosa e Bordeaux. il governo rimuove il prefetto di Parigi

Francia - Banca centrale : “Misure varate da Macron per rispondere ai Gilet gialli spingono il pil 2019 dello 0 - 3%” : Un impatto positivo di 0,7 punti sul potere di acquisto e di 0,3 punti sul pil. E’ l’effetto che avranno sull’economia francese le misure varate lo scorso dicembre dal presidente Emmanuel Macron per rispondere alle proteste dei Gilet gialli, che peraltro continuano e sabato scorso hanno messo a ferro e fuoco il centro di Parigi. La stima è della Banca centrale francese, che nelle Proiezioni macroeconomiche di marzo pubblicate ...

Parigi - Macron nel mirino : «Non ha fermato i Gilet gialli» : Infatti, sia il ministro dell'Interno Cristophe Castaner, sia quello dell'Economia Bruno Le Maire, sono stati convocati per martedì. Dovranno rispondere del discutibile piano sicurezza, un lassismo ...

Gilet gialli - il giorno dopo la devastazione : bufera su Macron : Quanto alle immagini di Macron che scia durante i disordini a Parigi, ha tagliato corto la ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, " soltanto una polemica politica spicciola". Ma da domani, ...

Macron : Gilet gialli - stop a violenze : 1.37 Bisogna prendere delle decisioni chia re affinché tutto questo non si ripeta": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante la riunione della cellula di crisi al ministero dell'Interno, citato da Bfm.tv. "Quel che è avvenuto sugli Champs Elysees - ha aggiunto - non si chiama manifestazione. Tutti coloro che erano là sono complici di quanto è accaduto

Francia - guerriglia e saccheggi : i Gilet Gialli devastano Parigi - Macron convoca l’Unità di Crisi. Centinaia di arresti [FOTO] : 1/171 AFP/LaPresse ...

Il giorno dell'ultimatum dei Gilet gialli a Macron : nelle strade di Parigi torna la violenza : Anche qui molti gilet gialli, tra cui il leader Jerome Rodrigues , salito agli onori della cronaca alcune settimane fa dopo essere rimasto ferito ad un occhio da una pallottola di gomma sparata dalla ...

Gilet gialli - ultimatum a Macron. E nelle strade di Parigi torna la violenza : Mentre l'Arco di Trionfo viene avvolto da una colonna di fumo proveniente dalle barricate in fiamme, dal lato opposto degli Champs Elysées, verso piazza della Concorde, alcune edicole cominciano a prendere fuoco, in un'atmosfera da guerriglia urbana che sembrava ormai essere un ricordo. Il tutto, in una Parigi blindata a causa delle tante manifestazioni e iniziative previste in diversi punti della città.I Gilet gialli cominciano ...

Parigi - tornano i Gilet gialli : saccheggi e devastazioni per contestare Macron Diretta : Nuova manifestazione del movimento di protesta: il celebre ristorante di lusso Fouquet’s è stato preso d’assalto