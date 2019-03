Banche | Salvini | «Tria firmi i decreti per  i rimborsi ai truffati o li scriviamo noi»

Banche - Salvini : Tria firmi i decreti : 11.45 Aut aut del ministro Salvini al ministro dell'Economia Tria sui decreti a favore dei truffati dalle Banche. I rapporti con Tria sono "eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il ...

Banche - Boschi : “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” : “Risposta a Governo viene da fischi dei risparmiatori a Di Maio e Salvini“. Così Maria Elena Boschi intervistata a margine della presentazione del libro dell’ex vicepresidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Firenze (Immagini Italia7) L'articolo Banche, Boschi: “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Banche : Moretti (Pd Veneto) - 'da Di Maio e Salvini promesse pericoloso' : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Una passerella muscolare inutile, anzi pericolosa. Di Maio e Salvini continuano a fare promesse da marinai ai risparmiatori fregandosene del monito dell’Ue, tanto alla fine il conto non lo pagheranno loro. Questi atteggiamenti da bulli tra il ‘tiriamo dritto’ e ‘addio

“Vittime del salva Banche” all’attacco : da Di Maio e Salvini nulla di convincente : Domande "fondamentali" sono rimaste senza risposta. Questo il giudizio espresso da Letizia Giorgianni, coordinatrice del comitato "Vittime del salva banche", al termine dei lavori dell'assemblea di Vicenza. Secondo Giorgianni i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio "hanno ribadito che qualunque sia il giudizio della Commissione il governo eroghera' comunque i rimborsi. Ma non hanno risposto nulla di convincente sul fatto che una sentenza ...