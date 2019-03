Teramo | intervento del Soccorso Alpino | ritrovata 84enne

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019)dele Speleologico Abruzzo per la ricerca di una donna di 84 anni di Villa Lempa di Civitella del Tronto (), di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio di sabato. Dopo l'allarme lanciato dalla famiglia per il mancato rientro della donna, i carabinieri hanno dato immediatamente il via alle ricerche con il coinvolgimento dei Vigili del fuoco e dele Speleologico Abruzzo che ha attivato i tecnici della Stazione die un'unità cinofila. Le squadre hanno lavorato ininterrottamente localizzando alle prime luci dell'alba la donna – illesa ma infreddolita – nei pressi di Ripe, nel comune di Civitella.

