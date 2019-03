Si apparta con il fidanzato nel parco | violentata da un migrante | caccia all' uomo

Padova - la vita in apparta mento da soli dei ragazzi Down : «Casa - lavoro - amici. È una conquista speciale» : Padova Marco cucina per tutti, la sua pasta al pesto è leggenda. Elena adora ballare, ha fatto parte del musical Grease. Valentina ama i romanzi, ma le piace anche prendersi cura degli amici: è lei ...

Incendio in un apparta mento a Bologna - cagnolino salvato con la maschera dell’ossigeno : L' Incendio si è sviluppato questa mattina poco dopo le 9, in via Alceste Giovannini, nel quartiere Navile. Le fiamme che hanno avuto origine dalla lavatrice e hanno provocato ingenti danni all’arredamento e all’impianto elettrico, annerendo a causa del fumo le pareti.Continua a leggere

Confiscati beni per 9 milioni a Lusi - ex tesoriere della Margherita : anche una villa e 6 appartamenti : beni mobiliari e immobiliari per un ammontare di oltre 9 milioni di euro, riconducibili a Luigi Lusi, l’ex parlamentare e tesoriere della Margherita condannato in via definitiva per appropriazione indebita nel dicembre 2017, sono stati Confiscati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Il provvedimento, in esecuzione ...