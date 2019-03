Sabato sera di multe | 63 sanzioni Ecco dove

Analisi Auditel : La serata di Sabato 23 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando arrivando sopra la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono entrambe attorno al 5% di share. L'access time vede la curva di ...

Programmi TV di stasera - Sabato 23 marzo 2019. Su Rai1 l’esordio dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2020 : Roberto Mancini Rai1, ore 20.30: qualificazioni Europei 2020 – Italia-Finlandia Parte la caccia all’Europeo 2020 per l’Italia di Roberto Mancini. La Nazionale azzurra comincia il proprio cammino nel Girone J, sfidando la Finlandia allo stadio di Udine. La telecronaca dell’incontro è di Alberto Rimedio, con Antonio Di Gennaro al commento tecnico. Rai2, ore 21.05: NCIS Los Angeles 10×10 Il colpo: Durante una rapina in ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Sabato 23 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, sabato 23 marzo 2019: Rai 1 trasmette alle 20.30 l’incontro calcistico Italia – Finlandia, valido per le qualificazioni ai campionati europei 2020. Su Rai 2 triplo appuntamento con NCIS. Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Mario Tozzi è alla guida del programma divulgativo Sapiens. Canale 5 dedica la serata al meglio di C’è posta per te: un “best off” dell’edizione appena ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 23 Marzo 2019 : Film Stasera in TV: Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Scusate se esisto!, Hunter's Prayer - In fuga, Arsenio Lupin, Poliziotto superpiù, The Pusher

Amici 18 - anticipazioni speciale Sabato 23 marzo : formate le due squadre del serale e annunciati ospiti fissi : Oggi, lunedì 18 marzo 2019, è stato registrato l'ultimo speciale del sabato di Amici 18. In questa occasione sono state formate le due squadre che daranno vita alla gara del serale, al via sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. Grazie al sito Il Vicolo delle news siamo in grado di anticipare quello che è successo. Amici 18, puntata 23 marzo 2019: anticipazioni (SPOILER) prosegui la letturaAmici 18, anticipazioni ...

Programmi TV di stasera - Sabato 16 marzo 2019. Su Rai1 Chi m’ha visto : Chi m'ha visto Rai1, ore 21.25: Chi m’ha visto Film del 2017 di genere Commedia, diretto da Alessandro Pondi, con Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi. Durata 118 minuti. Prodotto in Italia. Trama: Martino è un ottimo chitarrista, collabora con grandi musicisti eppure è sconosciuto al grande pubblico, anche il suo migliore amico Peppino lo tratta come un fallito. ...

Analisi Auditel : La serata di Sabato 16 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono attorno alla soglia del 5%. L'access time vede la curva di Soliti ignoti al ...

STASERA IN TV - anticipazioni puntata di Sabato 16 marzo 2019 : anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, sabato 18 marzo 2019: Rai 1 dedica la serata al film Chi m’ha visto? (Italia, 2017) con Dino Abbrescia, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore. Su Rai 2 appuntamento con la serialità statunitense: alle ore 21.05 sarà trasmesso un episodio di NCIS Los Angeles (Vicini e Lontani), seguito da due puntate di SWAT (I Redentori – Le riserve). Su Rai 3, dopo Le Parole della settimana, Mario Tozzi è ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 16 Marzo 2019 : Film Stasera in TV: Chi m'ha visto, Minions, Closer, Mars Attacks!, Miami Supercops - I poliziotti dell'ottava strada, Ore disperate, I predoni

Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto dei programmi di Sabato 16 marzo 2019 in prima e seconda serata : D'altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi ...

Analisi Auditel : La serata di Sabato 9 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre subito sotto la linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 6% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono entrambe attorno al 5% di share. L'access time vede la curva di ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Sabato 9 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, sabato 9 marzo 2019: Su Rai 1 dalle ore 20.30 serata dedicata all’intrattenimento con lo Speciale vip de I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus. Su Rai 2 appuntamento con la serialità americana: alle 21.10 andrà in onda l’episodio 10×08 di NCIS Los Angeles (Sul filo), seguito da due puntate di SWAT (A scuola, Talpe). Su Rai 3, dopo Le Parole della settimana, Riccardo Iacona è alla guida dello ...