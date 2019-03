Meteo | l' inverno torna a bussare Colpo di coda ' Sciabolata artica in arrivo'

Meteo - torna l’inverno : in arrivo freddo - pioggia e neve. Ecco le regioni più a rischio : Colpo di coda dell'inverno dopo un weekend dalle temperature primaverili: da lunedì 25 marzo, secondo le previsioni, tornano pioggia, neve a bassa quota e calo delle temperature di almeno 10 gradi, soprattutto sulle regioni del Centro Nord. Ma la situazione peggiorerà anche al Sud gradualmente.Continua a leggere

Previsioni Meteo : prossima settimana si ripiomba in inverno. Crollo termico e maltempo : Il Mediterraneo sta vivendo una prolungata fase stabile, mite e secca, in particolar modo sulle regioni del nord, come da anni non si verificava. La parte finale dell'inverno possiamo considerarla...

Meteo : weekend a 25 gradi - poi coda d'inverno. Ma da giugno 90 giorni roventi : Temperature estive, caldo afoso, ma non durerà molto. Anche se quel che è certo è che l'estate che arriverà sarà un'estate africana, con tornado, trombe...

Meteo - dopo il weekend di sole torna l'inverno : ciclone polare in arrivo : Un weekend di sole e caldo, ma poi a fine marzo torna l'inverno, con un ciclone polare. Le previsioni: nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà a guadagnare terreno sul nostro...

Meteo - altro che primavera : piccola tregua nel weekend - poi torna l’inverno con freddo e neve : Dopo la tregua del prossimo weekend, quando ci sarà sole ovunque in Italia, torna l'inverno: una prepotente invasione di aria fredda direttamente dal Polo Nord porterà gelo e neve fino quote molto basse su tutta la Penisola, con pericoli di temporali soprattutto al Centro Sud, che posticiperanno l'inizio della primavera.Continua a leggere

Previsioni Meteo per la 3ª decade di Marzo : prevalenza dell’alta pressione con caldo e siccità - ma a fine mese potrebbe tornare a ruggire l’inverno : Previsioni Meteo – Il mese di trapasso tra inverno e primavera continua a mostrare connotati in prevalenza tipici primaverili, con temperature in linea generale sopra le medie e tempo asciutto. Ogni tanto, però, ci sono delle interruzioni delle fasi anticicloniche e più calde preminenti, a opera di moderate azioni instabili provenienti dai settori settentrionali, caratterizzate da aria piuttosto fresca o anche fredda. Insomma, azioni ...

Meteo - colpo di coda dell inverno la primavera arriva venerdì : ROMA. Ultima sferzata di freddo oggi e domani, temperature in calo specialmente al Sud, ma è soltanto il colpo di coda dell'inverno. Un vortice di bassa pressione ed una perturbazione nord atlantica ...

Previsioni Meteo : veloce colpo di coda dell’inverno tra la Festa del Papà e l’Equinozio di Primavera - poi torna l’Anticiclone [MAPPE] : 1/21 ...

Meteo - l'inverno ha i giorni contati : Nuova fase perturbata al centro-nord, ma già da giovedì il ritorno il ritorno l'alta pressione riconquisterà la penisola...

Meteo l inverno saluta con due giorni di pioggia e neve : Il maltempo torna sull'Italia: due giorni che porteranno pioggia e un brusco calo delle temperature, prima del weekend, che anche dal punto di vista Meteorologico saluterà l'ingresso della primavera. ...

Previsioni Meteo : tra San Giuseppe e l’Equinozio di Primavera un timido “colpo di coda” dell’Inverno [MAPPE e DETTAGLI] : 1/26 ...