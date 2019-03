Incendio Liguria | devastati 8 ettari di bosco a Rezzoaglio

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) Notte di lavoro per volontari ante vigili del fuoco impegnati su un vastoboschivo in località Ghierlo, nel comune di. Le fiamme hanno distrutto ottodi vegetazione.I pompieri hanno strettamente collaborato con i volontari di San Colombano che hanno impegnato nove uomini. Il gruppo ha avuto ragione delle fiamme alle 5: erano divampate in serata.Sono in corso le verifiche del completo spegnimento del rogo ed è stata avviata la bonifica del terreno. Avviate le indagini per stabilire l’origine del rogo.L'articolodiMeteo Web.

