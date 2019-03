Xylella | anche i sindacati a Lecce al tavolo con Lezzi

Xylella - il M5S diviso : nel documento della Camera c'è anche un no grillino : Non tagliate quell'ulivo. Dopo «chiuderemo l'Ilva» e «bloccheremo il Tap», le promesse elettorali dei Cinquestelle si scontrano nuovamente con i fatti del governo gialloverde o l'azione dei ...

Dopo i No Vax - Sara Cunial (M5S) porta alla Camera anche i negazionisti della Xylella : Dai No Vax ai negazionisti della Xylella in una settimana. È passata appena una settimana da quando Sara Cunial aveva messo in imbarazzo il Movimento 5 stelle organizzando un evento alla Camera con un'associazione dichiaratamente No Vax, senza contraddittorio. La deputata pentastellata ci riprova, questa volta con una conferenza stampa sulla Xylella, il batterio che sta causando la morte dei molti ulivi in Salento.La location è ...