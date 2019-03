Vampire | The Masquerade - Bloodlines 2 presenterà elementi politici | niente open world

eurogamer

(Di sabato 23 marzo 2019): The2 è stato un annuncio importante per tutti gli appassionati alla serie, il cui ultimo episodio risale ormai al lontano 2004.Ebbene, come riporta Kotaku, in occasione di un'intervista, i ragazzi di Harduit Labas, i quali si stanno occupando della realizzazione di questo nuovo capitolo, ci hanno fornito maggiori informazioni sul gioco.Innanzitutto sappiamo che l'obbiettivo dello studio è quello di creare un'ambientazione che sappia coinvolgere il giocatore e che lo invogli a tornare sui suoi passi per prendere parte alle diverse attività proposte. Per questo motivo il gioco non sarà un, per evitare che "Il giocatore cammini a vuoto senza fare nulla", come dichiara il lead narrative designer dello studio.Leggi altro...

