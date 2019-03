Roma | anziano distrugge vetro del bus e picchia l’autista

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) Un arzillo 66enne si è scagliato su un autista Cotral nel Terminal Anagnina didopo che quest'ultimo gli aveva chiesto un titolo di viaggio valido. Non ha resistito, così il pensionato ha preso il suo bastone da passeggio e ha dato una bastonata al conducente del mezzo che stava svolgendo la sua funzione da controllore. Dopo, non contento si è scagliato contro ildella porta posteriore del mezzo Cotral fermo in stazione e l'ha distrutto. Un passeggero che ha tentato di calmarlo ha ricevuto un'altra bastonata. Una vera e propria furia dell'italiano che, dopo aver rotto ilto il passeggero è tornato a scagliarsi sul povero autista e dopo una serie di colpi lo ha costretto ad andare in ospedale con una prognosi di 30 giorni.L'aggressore voleva viaggiare gratis e pretendeva che venisse accettato il suo "status" di pensionato, quando invece la tessera di viaggio a ...

