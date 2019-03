Il gip | ' Ha finto disturbi mentali | ma voleva strage' Sy resta in carcere

tg.la7

(Di sabato 23 marzo 2019) L'autista che ha dirottato il bus con 51 studenti, durante l'interrogatorio ha raccontato ai magistrati di essere stato spinto dalle voce dei bambini morti nel Mediterraneo, e che l'incendio dello ...

FolliMax : RT @VincenzoVinci1: Per il Gip di Milano che ha ovviamente confermato la custodia cautelare in carcere per Sy si configura il reato di stra… - zazoomnews : Attentato sul bus. Il gip spiega perché Sy deve rimanere in carcere: Ha finto linfermità - #Attentato #spiega… - Marcell09413723 : RT @VincenzoVinci1: Per il Gip di Milano che ha ovviamente confermato la custodia cautelare in carcere per Sy si configura il reato di stra… -