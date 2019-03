Crescita | i titoli di Stato Usa a tre mesi rendono più di quelli a dieci anni | è un

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Segnali di recessione prossima ventura iniziano ad arrivare anche dall’economia statunitense. Per la prima volta dal 2007, poco prima della crisi finanziari a e della Grande recessione, la curva dei rendimenti deidiUsa si è invertita e ha girato in negativo:a tresono arrivati a rendere il 2,45%, più dia 10che pagano il 2,43 per cento. Si tratta di uno dei segnali più potenti di rallentamento economico: ogni recessione negli ultimi 60è stata prevista da un’inversione della curva dei rendimenti, che anticipa di circa 18la frenata del pil.La domanda didiusa è sostenuta da giorni, da quando la Fed ha rivisto al ribasso le prospettive diamericane e le sue attese sull’andamento dei tassi di interesse, congelando i rialzi per l’intero 2019. Toni da colomba che hanno spinto gli investitori a ...

