Cous Cous Klan al Teatro Camploy

Risultati NBA – Cousins trascina gli Warriors : vittorie per Nuggets e Hornets : DeMarcus Cousins firma la vittoria degli Warriors sui Pacers, successi per Nuggets e Hornets: i Risultati dei match della notte NBA In una serata in cui Curry e Durant non vanno oltre i 15 punti, ci pensa DeMarcus Cousins a trascinare i Golden State Warriors al successo. ‘Boogie’ si abbatte sui Pacers con 19 punti, 4 assist e 11 rimbalzi, dimostrandosi ancora una volta decisivo. Warrios che mantengono la testa della Conference ma che ...

NBA – DeMarcus Cousins e quello strano paragone : “Warriors come… una soap opera!” : DeMarcus Cousins, sempre sopra le righe, si è lanciato in un particolare paragone: l’NBA e la vita all’interno dello spogliatoio Warriors sono come una soap opera DeMarcus Cousins è un giocatore sempre sopra le righe. ‘Boogie’ ha un talento eccezionale, ma anche un carattere abbastanza fumantino che lo porta spesso a ‘fare a botte’ con avversari (e qualche volta anche compagni) e la maggior parte delle volte a dire qualsiasi cosa gli passi ...

NBA - Golden State Warriors - Cousins al top : se gioca così - non ce n'è per nessuno : ... "Sono sicuro che ne abbiate sentito parlare - "As The World Turns" ["così gira il mondo", in onda dal 1956 al 2010 con 13.858 puntate e 54 stagioni complessive, ndr]. Mia nonna le definiva le sue ...

Warriors-Celtics - Cousins implacabile : prima stende Baynes - poi scatena una rissa [VIDEO] : DeMarcus Cousins implacabile sul parquet della Oracle Arena: prima stende Baynes, poi se la prende con tutti i Celtics DeMarcus Cousins protagonista in negativo nel big match della notte perso dagli Warriors contro i Celtics. Con 8.44 da giocare prima della sirena, Cousins si é visto fischiare il 5° fallo della sua partita dopo un doppio contatto, molto duro, con Baynes. Accusando l’avversario di flopping, Cousins ha scatenato una ...

NBA - DeMarcus Cousins ricorda Stephon Clark sulle sue scarpe : 'Chiediamo giustizia' : Stephon Clark non avrà giustizia, almeno in un'aula di tribunale. Niente processo per i due poliziotti che hanno fatto fuoco contro il giovane 22enne di colore di Sacramento, disarmato e freddato per ...

NBA - DeMarcus Cousins - scarpa lanciata sugli spalti : la NBA ci ripensa - niente tecnico : Della miglior partita giocata dal rientro dall'infortunio da DeMarcus Cousins " che nei giorni scorsi aveva lamentato la fatica e l'incapacità di trovare continuativamente il ritmo " è rimasto nella ...