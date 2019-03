Conte e Xi | accordi fino a 20 miliardi Di Maio | ' Vince il Made in Italy'

Italia-Cina - Conte e Xi firmano gli accordi : ...

Cina-Italia - Xi Jinping e Conte firmano gli accordi commerciali. Salvini : “Non mi dicano che da loro c’è un libero mercato” : Nell’ultima giornata romana del presidente Xi Jinping, prima di volare a Palermo per il ritorno in Cina, sono stati firmati gli accordi tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi: 29 intese per un valore di almeno 7 miliardi. Prima dell’incontro con il premier Conte a Villa Madama - la firma è prevista per le 11.30 - il presidente cinese è però ...

Xi e Conte firmano gli accordi commerciali : Italia e Cina più vicine sulla Via della Seta : Il presidente cinese Xi Jinping è appena giunto a Villa Madama per la firma del Memorandum di intesa tra Italia e Cina sulla via della Seta e per la sigla dei 29 accordi, di cui 19 istituzionali e 10 ...

Italia-Cina - i Contenuti del Memorandum e i 29 accordi per (almeno) sette miliardi di euro : Il Memorandum fornirà la cornice giuridica ai 29 accordi (dieci intese fra aziende private e 19 istituzionali, fra cui quelli su start up innovative e-commerce) tra aziende italiane e cinesi per almeno 7 miliardi di euro. Ancora in queste ore su questi accordi vige il massimo riserbo...

Così Conte e Geraci cercano di rassicurare la stampa estera sugli accordi con la Cina : Ue: Conte su “Die Welt”, mantenere relazioni con Usa e dialogo con Russia e Cina senza deviare da valori e alleanze Berlino, 22 mar 08:35 - (Agenzia Nova) - L'Unione europea deve “mantenere le sue relazioni strategicamente importanti con gli Stati Uniti, con cui condivide “gli stessi valori e princi

Conte : con Cina solo accordi commerciali - non in gioco nostra linea euro-atlantica : Il memorandum sulla Via della Seta 'non è un accordo internazionale' ribadisce il presidente del Consiglio riferendo all'Aula della Camera