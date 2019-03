Banche | Paragone a risparmiatori | “Decreti attuativi? Spero non li scriva solo Tria

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) “Mi auguro che i decretivengano sbloccati a prescindere dall’Ue e che la scrittura non sia nell’esclusiva pertinenza del ministro. Perché altrimenti scriverà decreti senza coinvolgervi, e quindi cancellerà il percorso di condivisione fatto prima e dopo la campagna elettorale”. Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi, che venerdì 22 marzo in una tappa del “dignitàtour” ha incontrato a Oderzo (in provincia di Treviso) i piccolicoinvolti nel crac delle(PopVicenza, Etruria, Veneto Banca, Carichieti, Carife e Banca Marche). “A questo punto – ha dettodurante l’evento – la politica deve porsi una domanda:dove sta lavorando, nel governo del cambiamento o ancora seguendo una mecca neoliberista? Perché io non riesco a vedere la nitidezza del suo percorso. È ...

