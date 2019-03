Stefano De Martino nel cast di Don Matteo 12?

Stefano De Martino attore in Don Matteo 12 come fece Belén Rodríguez : anticipazioni : L’ormai ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Stefano De Martino non si ferma più: dopo il debutto alla conduzione con il programma comico Made in Sud, l’ex marito di Belén Rodríguez ora sarebbe pronto a esordire anche come attore nell’amatissima fiction con Terence Hill Don Matteo (in cui peraltro ha fatto un’apparizione anche Belén. Chissà che i due personaggi non siano eventualmente collegati…). Un altro ...

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Cecilia Rodriguez svela la verità : Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Da settimane si rincorre la voce di un riavvicinamento tra la showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud, ma dai diretti interessati non...

Stefano De Martino : dopo Made in sud lo vedremo presto come attore. Ecco in quale fiction : Stefano De Martino, nuova sfida per il ballerino e conduttore di “Made in Sud” Secondo quanto riporta Spy, in uscita venerdì 22 marzo, Stefano De Martino,da poco al timone del programma di Rai 2... L'articolo Stefano De Martino: dopo Made in sud lo vedremo presto come attore. Ecco in quale fiction proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen e Stefano De Martino sempre più affiatati anche dal parrucchiere : Belen Rodriguez e Stefano De Martino appaiono sempre più affiatati e complici, e tra i due non mancano mai sguardi d’intesa e gesti d’affetto. Il settimanale “Chi” li immortala dal parrucchiere, mentre lui le accarezza dolcemente i capelli e poi la bacia sul collo. Di un possibile ritorno di fiamma si parla ormai da tempo, senza che ci siano conferme dai diretti interessati. Intanto Belen è stata avvvistata di recente a ...

La nuova carriera di Stefano De Martino : pronto a recitare in 'Don Matteo' : Stefano De Martino , fresco del successo ottenuto come conduttore di 'Made in sud', si prepara a una nuova sfida, debuttare come attore . È la clamorosa anticipazione del settimanale Spy nel numero in ...

Stefano De Martino in Don Matteo 12 dopo Belen Rodriguez? Da Made in Sud al debutto come attore : Da Made in Sud a Spoleto: arriva Stefano De Martino in Don Matteo 12. Lo scoop, lanciato da Spy, svela che il conduttore debutterà presto come attore nella celebre fiction di Rai1. Al momento pare che le trattative stiano per concludersi, e sempre secondo il settimanale, De Martino avrà una parte importante nella dodicesima e ultima stagione di Don Matteo, che ha per protagonista il parroco investigatore interpretato da Terence Hill. ...

Striscia la Notizia - roba privatissima su Stefano De Martino : cosa svela - il più grave degli imbarazzi : Non solo bellissime donne nel mirino di Striscia la Notizia. Anche bellissimi uomini. Si parla della famigerata rubrica Fatti e Rifatti, che nella puntata del tg satirico di mercoledì 20 marzo, come protagonista, aveva niente meno che il conduttore e ballerino di Made in Sud, Stefano De Martino. Già

