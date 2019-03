calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Importanti novità per quanto riguarda l'attaccante, nelle ultime ore l'ha avviato unnei confronti del brasiliano dopo le frasi sul Var pubblicato direttamente sull'account social dopo l'eliminazione del Psgil Manchester United, il calciatore non era in campo in seguito ad un infortunio. "A seguito del ritorno degli ottavi di Champions, fra PSG e Manchester United, è stato aperto undisciplinare nei confronti diJunior per atti offensivi o molesti nei confronti dell'arbitro – si legge, sul sito-. Violazione dell'articolo 15, comma D del regolamento". Ancora non si conosce la data della decisione.

