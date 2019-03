Diffamazione | imputazione coatta per il senatore M5s Giarrusso

Diffamazione - gip ordina imputazione coatta per il senatore M5s Giarrusso : imputazione coatta per Mario Michele Giarrusso. Nonostante la richiesta di archiviazione del pm, il gip del tribunale di Catania, Giuseppina Montuori, ha disposto l’imputazione coatta per il senatore Movimento 5 stelle, denunciato per Diffamazione da una ex attivista grillina, Debora Borgese di Valverde. La donna, blogger e speaker radiofonica, aveva denunciato il senatore -reso celebre anche dal gesto delle manette verso i senatori dem che lo ...