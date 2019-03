Ambiente | Macron | “Troppo poco spazio per il clima nel dibattito al summit Ue”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il presidente francese, Emmanuel, ha lamentato delle conclusioni “altamente insufficienti” sulal termine delUe a Bruxelles.“Oggi non rispondiamo con chiarezza né agli impegni presi a Parigi nel 2015, né alle sfide constatate sul piano scientifico dai migliori esperti, né alla legittima impazienza della nostra gioventù che manifesta ogni settimana nelle nostre capitali e altrove”, ha dettoin conferenza stampa. La lotta contro il cambiamentotico era in agenda per stamattina nella riunione dei leader Ue a Bruxelles, ma le discussioni in merito non sono state molto lunghe dopo circa tre ore disulle relazioni Ue-Cina e dopo una prima giornata digiovedì interamente dedicata alla Brexit.Ciò che “abbiamo gloriosamente ottenuto su questo tema è di avere entro la fine del semestre un nuovoUe in ...

stefano19 : @AgrandeAt @GuidoCrosetto Ambiente ignorato?? Ma lo sa che la Cina é al vertice della propulsione elettrica? C'ero… - banzaisolaro : RT @francescatotolo: Il Governo che la sinistra vorrebbe ?? Primo Ministro #Macron ?? Ministro interno #LucaCasarini ?? Ministro lavoro #Sa… - gianniroggia : RT @francescatotolo: Il Governo che la sinistra vorrebbe ?? Primo Ministro #Macron ?? Ministro interno #LucaCasarini ?? Ministro lavoro #Sa… -