Verso sblocco impasse sulle nomine | Panetta in pole

(Di giovedì 21 marzo 2019) Si profila una soluzione per il rinnovo del direttorio della Banca d'Italia, favorita dall'uscita di scena a sorpresa del direttore generale Salvatore Rossi. Lo stallo con il governo, che a febbraio ha congelato la conferma del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, potrebbe risolversi nel giro di poco tempo. La settimana prossima si dovrebbe riunire il Consiglio superiore di Via Nazionale, con il compito di indicare i candidati alla successione dei due componenti del direttorio in scadenza a maggio: lo stesso Salvatore Rossi e Valeria Sannucci. E inposition per l'incarico di direttore generale c'è Fabio, confermato vice dg a ottobre.Con la scelta di, romano classe 1959, si dovrebbe normalizzare il clima con l'esecutivo consentendo la nomina di Signorini, chiesta dal governatore Ignazio Visco a dicembre. In questa maniera, Palazzo Koch difenderebbe la ...

