Usa | Fda approva il primo farmaco contro la depressione post partum

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Negli Stati Uniti l’agenzia delFda ha appenato brexanolone (nome commerciale Zulresso), un metabolita del progesterone ad attività neuromodulatore, attivatore dei recettori GABA-A. Basta una lenta iniezione endovena, per circa 60 ore in ambiente ospedaliero, e sotto rigorosollo medico per il rischio di perdita di coscienza, e i sintomi della-parto svaniscono per un mese. Proprio nel periodo più acuto della malattia durante il quale le donne possono avere propositi autolesionisti o minacciosi per il bambino.Ha superato tutti i test clinici Ha finalmente avuto disco verde ilindicato per il trattamento dellaparto. Si tratta del brexanolone, un metabolita del progesterone detto anche allopregnanolone, nome chimico 3α-idrossi-5α-pregnan-20-one o 3α,5α-tetraidroprogesterone. Appartiene alla classe dei neurosteroidi, ...

Caterina_Sanna : RT @graziano_pinna: My comments for #ANSA Svolta per milioni di donne nel mondo per il trattamento della depressione post-parto. Il primo f… - graziano_pinna : My comments for #ANSA Svolta per milioni di donne nel mondo per il trattamento della depressione post-parto. Il pri… - evolutaMente : La FDA USA approva un farmaco per combattere la depressione post partum... Giustamente troppa fatica connettersi a… -