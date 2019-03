Uefa | niente squalifica per Cristiano Ronaldo | multa per il gestaccio

lanotiziasportiva

(Di giovedì 21 marzo 2019) L’esultanza al termine di Juve-Atletico Madrid punita con una. Il portoghese non salterà l’andata della sfida contro l’Ajax, valida per i quarti di finale di Champions League.L’ha deciso. Per20 mila euro didopo ilal termine di Juventus-Atletico Madrid, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League.Nei giorni scorsi era stata ventilata anche la possibilità che il portoghese andasse incontro a una, saltando così l’andata dei quarti contro l’Ajax. Invece CR7 ci sarà visto che il provvedimentoè stato solo di natura economica proprio come è stato per Simeone,to per quanto accaduto nella sfida di andata al Wanda Metropolitano.La decisione del Giudice SportivoLa commissione disciplinare, incaricata di decidere sul caso in questione, ha accertato la violazione dell’articolo 11 in materia, che riguarda la ...

